Dit zijn onze miljoenenhuizen

Vanaf deze week kan je bij VTM kijken naar ‘Miljoenenhuizen’, waarbij onder meer vastgoedkantoren Cambier De Nil uit Knokke en Found & Baker uit Brugge gevolgd worden. Wij gingen eens kijken naar hun aanbod en zagen woningen (en hun prijskaartjes!) die doen duizelen.

Via Cambier De Nil uit Knokke botsen we op dit pand met maar liefst zes slaapkamers en drie badkamers op een stuk grond van 1.122 m². Vooral de grote lichtrijke living met grote raampartijen die uitgeven op de tuin zijn een pluspunt. De villa is bovendien gelegen aan de rand van het Zwin en op wandelafstand van de dijk. Enig nadeel: er is geen zwembad, maar wel plaats om eentje aan te leggen.

Prijs: € 5.495.000

Wie het liever wat kleiner heeft, kan een appartement huren. Bij Cambier De Nil pakken ze graag uit met hun appartementencomplex met frontaal zeezicht, naar eigen zeggen de ultieme pièce de résistance op het Albertplein in Knokke. In het appartement van 116 m² vind je naast een grote leefruimte en uitgeruste keuken ook twee slaapkamers en badkamers. De prijs is niet min, maar je krijgt ook toegang tot de fitness, sauna én het zwembad.

Prijs: € 4.000 per maand

Alleen al de locatie zorgt ervoor dat het prijskaartje voor deze alleenstaande villa bij Cambier De Nil stevig de lucht in gaat. De villa, gerenoveerd in 1996, ligt immers tussen de Royal Zoute Golf Club, het Dominicanenkerkje en het strand. Ook hier zes slaapkamers en drie badkamers, met ook nog eens een ruim dakterras. Vooral de badkamer in marmer springt in het oog, ook de wijnzolder met extra berging (en liftje!) is een leuk extraatje.

Prijs: € 8.500.000

Een pareltje, quoi! In de schaduw van de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk en op een zucht van de befaamde Bonifaciusbrug vind je bij Found & Baker deze voormalige pastoriewoning. Met een bewoonbare oppervlakte van 538 m² krijg je onder meer een salon met een erker dat uitgeeft op de Bakkersrei. Naast vier slaapkamers, vier badkamers en een keuken met koelcel krijg je er ook nog eens een stadstuin met zicht op het water bij.

Prijs: ongeveer € 3.000.000

Bij Found & Baker stoten we op dit Pannenhuis, al bijna een halve eeuw een begrip in Sint-Andries. Het goed draaiende familiehotel telt ruim 20 kamers met evenveel badkamers, een gezellige bar en een heus restaurant met terras dat een uitzicht biedt op de imposante tuin. Goed voor een perceel van bijna 2.750 m². Er is een ruime kelder voorzien en veertien parkeerplaatsen. Aan mogelijkheden geen gebrek…

Prijs: € 2.400.000