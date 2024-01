Dit zijn de spelers die in actie komen op de memorial Peter Devos

De memorial Peter Devos wordt zondagmorgen 7 januari om 10.30 uur in de Skyline Arena in Izegem afgetrapt. Twee selecties nemen het onder de hoede van de Izegemse scheidsrechter Florian Devos tegen elkaar op.

In de witte uitrusting komen spelers die onder Peter Devos speelden in de zes seizoenen dat hij actief was bij KFC Izegem aan de aftrap, in team zwart of team mix de spelers die hij onder zijn hoede had uit de periodes dat hij elders trainer was. Onder meer bij SK Terjoden-Welle, RFC Wetteren (Wetteren-Kwatrecht), KVK Westhoek en FC Gullegem was hij nog actief. In team mix ook Dieter Vervelghe en Kurt Plyson, twee spelers waarmee hij de kleedkamer deelde toen Peter zelf nog shotte.

De memorial, waarvan de opbrengst gaan naar de dienst digestieve oncologie van AZ Delta Rumbeke, is nu al een succes. Er zijn al ruim 250 sympathisanten aangemeld om mee te komen eten.

Tom Coghe staat wel op de lijst hieronder, maar zal allicht geblesseerd moeten afhaken. Opvallend bij de keepers bij team zwart ook Lieselot Devos, de dochter van Peter die actief is bij KVK Avelgem als doelvrouw.