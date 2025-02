Dit zijn de populairste kattennamen van 2024

De populairste naam waarmee we onze katten vorig jaar bedachten is Nala, naar het personage uit ‘The Lion King’. Behalve naar Disneyfilms grijpen we voor inspiratie graag terug naar klassieke namen, al mag het ook al eens wat zotter zijn: wat dacht je van Swiffer of Covid?

West-Vlamingen zijn gek op katten: onze provincie telde vorig jaar officieel 94.554 geregistreerde katten in de Databank van Dierenwelzijn Vlaanderen. Het gaat over katten met een zogenaamde CatID. Met 77 katten per 1.000 inwoners is West-Vlaanderen dus de op één na katvriendelijkste provincie boven de taalgrens. Alleen in Oost-Vlaanderen lopen er meer rond, met 86 stuks per 1.000 inwoners.

Swiffer en Frodo

En onze lievelingsdieren geven we ook graag een naam. Daar voert huisdierenverzekeraar Figo elk jaar opnieuw een onderzoek naar uit. En het resultaat voor wat betreft de populairste kattennamen van 2024 werd zopas bekend gemaakt. Op basis van de gegevens van meer dan 10.000 kattenbaasjes blijkt dat de Belgen in 2024 opnieuw massaal voor klassieke kattennamen kozen, al sprongen er ook opvallende keuzes als Swiffer en Frodo uit. Maar ook Noodles en zelfs Covid sieren de bijzondere lijst.

Dé populairste kattennaam van 2024 is Nala, die daarmee Simba van de troon stoot. Het is opvallend dat tekenfilms – met The Lion King op kop – nog steeds een grote invloed hebben op de naamkeuze van kattenliefhebbers. Wel telt de ranglijst ook drie ‘nieuwkomers’: Marie, Lily en Marcel.

Naamgenerator

Als we de namen opsplitsen naar poezen dan wel katers, ziet de top 3 er als volgt uit: Nala wordt bij de poezen gevolgd door Luna en Mila, bij de katers blijft Simba de topper, waarna Milo en Marcel volgen.

In januari werd ook al de Figo Huisdiernaam Generator voorgesteld: een handig hulpmiddel om op een eenvoudige en plezante manier een naam te kiezen die perfect bij je huisgenoot past. Door een paar korte vragen te beantwoorden – zoals over het karakter of de grootte van hun kat – krijgen gebruikers meteen een lijst met gepersonaliseerde naamopties.