Dit zijn de kandidaat-Kraks van Zwevegem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Zwevegem.

Luc Depreux (64) draagt zijn steentje meer dan bij aan de Zwevegemse gemeenschap. Al dertien jaar is hij voorzitter van de Gezinsbond en organiseert hij activiteiten. “Ik speel elk jaar Sinterklaas en organiseer daarvoor een stoet met oldtimers en een mooie bende zwarte mieten en pieten”, aldus Luc. 25 jaar geleden kwam hij in aanraking met de Gezinsbond. Samen met zijn bestuur realiseerde hij al mooie projecten, zoals het geboorteplekje. “Ieder jaar wordt er in Zwevegem zo’n plekje onthuld, waar kinderen geboren in het vorige jaar gevierd kunnen worden. Ik hoop nog vele jaren door te kunnen gaan als voorzitter.”

(foto EL)

Franca Burke (44), beter gekend als petsitter Franca, is een warme vrouw met het hart op de juiste plaats. Als petsitter gaat ze bij de mensen aan huis om voor hun dieren te zorgen, en dat doet ze vol liefde. Meer nog, ook gewonde dieren worden bij Franca opgevangen. Daarnaast liet ze zich registreren bij het asiel om thuis kittens op te vangen die elke twee uur melk dienen te krijgen. Franca leeft voor dieren. Ze gaat voor hen door het vuur. “De zorg voor dieren geeft me ontzettend veel voldoening. ik hoop dit nog vele jaren te kunnen doen.”

Thomas Julian (29) vond op zijn veertiende een oude accordeon op de zolder van zijn grootvader. Het lijkt het begin van een slechte film, maar het is vooral de prelude van iets moois. “Ik volgde muzieklessen en leerde de accordeon vanbinnen en vanbuiten kennen. Het begon met kleinschalige optredens, maar onder de hoede van zanger Christoff zette ik steeds meer stappen.” Dit jaar trad hij op op het schlagerfestival in Hasselt en aan de zijde van Luc Steeno wist hij van zijn hobby zijn beroep te maken. Met zijn accordeon doorkruist hij het land en gaat hij zelfs de grens over, maar altijd weer eindigt hij in Zwevegem.

© Tom Devos

Pieter Detombe (35) is afkomstig van De Pinte, maar is sinds enkele jaren een Zwevegemnaar. Hij heeft een praktijk als psycholoog en een welzijnsjob aan de UGent. Met zijn project Club 150 zamelt hij geld in om op 17 maart 2024 mee te kunnen doen aan de 100 kilometer-run van Kom op tegen Kanker in Halle. Andere mensen doen mee, met eigen voornemens. “Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe mensen zichzelf kunnen overstijgen als er een sociale trigger is. Ik denk eraan om Club 150 verder te zetten. Er is alvast een blog die ik zal verderzetten. De krakverkiezing is een toffe wedstrijd en ik voel me vereerd dat ik bij de laatste vijf zit voor Zwevegem.”

© Foto Coghe

Jana Calus (23) uit Heestert werd eind september Belgisch kampioen motorcross bij de dames open MCLB. Ze maakt samen met haar vader Kristof deel uit van het officieuze ‘Team Calus’. “Ik ben heel aangenaam verrast dat ik hiervoor in aanmerking kom”, zegt ze. “Dit was toch wel het hoogtepunt uit mijn carrière, na een eerdere tweede plaats. Ik was de regelmatigste van een lang seizoen, dat begon in mei. Voor het kampioenschap zijn er een tiental wedstrijden die in aanmerking komen, met tussenin nog andere die ook punten opleveren. Al tijdens de eerste proef kreeg ik met motorpech af te rekenen. Maar meestal pakte ik de meeste punten.”