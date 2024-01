Dit zijn de kandidaat-Kraks van Zulte: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Zulte.

Dirk Callens (62) is de drijvende kracht achter de fanfare van Machelen en steeds bereid om de kar te trekken, onder andere dit jaar voor feestjaar 600 jaar Machelen Gulde. “Als voorzitter van de fanfare, waarin ik ook drummer ben, wil ik mij graag inzetten”, vertelt de geboren en getogen Machelenaar. “Alles klaarzetten voor de repetities, sluiten… “Ook bij 600 jaar Gulde ben ik bestuurslid. Dat is een vereniging met cultuur en geschiedenis uit Machelen. Daarmee beelden we tijdens de kermis in de eerste week van juli de tijd van toen uit. Ook de fanfare is dan gekleed in de klederdracht van toen. Overal waar ik mijn steentje kan bijdragen, doe ik dat graag. Het is fantastisch dat ik genomineerd ben. Zoiets is een mooie erkenning.”

Zultenaar Andy De Waele (41) organiseerde de eerste editie van Rock4Cancer, gratis live muziek voor het goede doel. “Een paar jaar geleden is mijn schoonpa heel plots gestorven aan een agressieve vorm van kanker. Tien dagen na de vaststelling stierf hij. Dit had zo’n enorme impact, dat hou je niet voor mogelijk.”

“Dat was het sein om Rock4Cancer op te richten, samen met nog enkele vrienden. Alleen kan je dat natuurlijk niet. Groepen vragen, vrijwilligers vinden, affiches maken en ophangen, sponsors vinden… De opbrengst schenken we niet zomaar weg. We willen er iets goeds mee doen. Dat ik genomineerd ben, is heel leuk, maar ik ben daar zo niet mee bezig. Ik doe dit uit vrije wil, om iets te betekenen.”

Ginette De Waele (64) uit Olsene werkte bij de Burgerlijke Stand. Ze is nu met pensioen, maar was/is vrijwilliger in het vaccinatiecentrum, bij Pasar, en in de kerkfabriek van Olsene. “Ik heb 36 jaar bij de Burgerlijke Stand gewerkt. Daarnaast help ik mee het archief van de kerkfabriek in dropboxen steken. Ik ben ook vrijwilliger en bestuurslid bij Pasar, een vrijetijdsbeweging die veel activiteiten organiseert. Ook in het vaccinatiecentrum was ik aan de slag, met een toffe bende. Heel plezierig, allemaal. Ik organiseer ook jubileums, van 40-50-60- en 65-jarigen. Al dat vrijwilligerswerk doe ik om iets om handen te hebben en voor het sociaal contact. Ik ben ook actief met mijn kleinkinderen. Zij zijn mijn grootste rijkdom. Het is een hele eer om genomineerd te zijn.”