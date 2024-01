Dit zijn de kandidaat-Kraks van Zonnebeke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Zonnebeke.

Mieke Vandendriessche (42) woont in de Grote Roeselarestraat in Passendale. Ze is gehuwd met Gregory Uleyn en moeder van Jolien, Louise en Noor. Van opleiding is ze opvoedster en uitbater van de zorgboerderij de Passchhoeve waarmee ze zeven jaar geleden startte. Zowel volwassenen en jongeren met een zorgvraag kunnen er terecht. “Het kriebelde al lang om het project op te starten. Intussen zitten we al aan 24 zorgcliënten. Er zijn er telkens maar een vijftal per dag. Alles wat we op de boerderij doen, staat in het teken van de zorg. Voor de planten, de dieren…”, zegt Mieke. “Ik vind het tof dat ik genomineerd ben, dat zet de zorg in een goed daglicht.”

Carine Forrez (60) is al 35 jaar bestuurslid en actief bij het Reutelnootkoor. Ze draagt nu ook de verantwoordelijkheid voor het pas opgerichte kinderkoor. In het Davidsfonds draait ze al jaren mee in het bestuur. Ook als medewerker van de 11.11.11-actie verdiende ze haar pluimen. Ze is actief lid van tal van verenigingen. Ze is voortrekker van Ol te Gaore, een groepering van verenigingen uit Beselare. “Ik ben totaal verrast. Ik vind deze nominatie een hele eer. Het voelt goed dat je gewaardeerd wordt voor wat je doet”, zegt Carine. Ze woont in de Oude Kortrijkstraat in Beselare en is gehuwd met Stan Vander Meiren. Ze is de moeder van Stien en Josien.

Vincent D’Hondt (49) woont in Brouckhof-Oost in Passendale. Hij is gehuwd met Mieke Bekaert en vader van Senne, Marte en Tess. Beroepshalve is hij preventieadviseur. Door een val van een ladder is hij al 21 jaar aan een rolstoel gekluisterd. “Een nieuw leven drong zich op, met nieuwe kansen en die grijp ik nog altijd.” Als G-darter behaalde hij vier Belgische titels, vijf wereldtitels en een Europese titel. “Ik probeer G-darts in de kijker te zetten. We verdienen meer erkenning, want de G-darters komen weinig aan bod in de media. De nominatie had ik niet verwacht, maar ik apprecieer het heel erg. Het is een mooie vorm van waardering, ook voor mijn medesporters.”

Rik Cleenewerck (60) woont in de Leege Kouter in Zonnebeke. Hij is de vriend van Gina Sarrasin en vader van Kevin en Kelly. Sinds het ontstaan van de Zonnebeekse wandelclub de Drevestappers in 2017 is hij er secretaris. “We zijn een bloeiende club en dit jaar hopen we de kaap van 500 leden te halen. Op 28 april 2024 mogen we de nationale wandeldag organiseren waarbij we de jeugd aan het wandelen willen krijgen.” Rik raadt iedereen aan om te wandelen omdat je tot rust komt en in de mooie natuur bent. Het is ook een goedkope sport en het zorgt voor sociaal contact. Hij is blij dat door zijn nominatie de wandelsport in de kijker wordt gezet.

Ilse Beerland (48) woont in De Linde in Geluveld. Ze is gehuwd met Wim Denhert en moeder van Lucas, Laura en Simon. Ze is oprichter van het Geluveldse dameskoor, de Shazzy Band. “Bij de oprichting was het de bedoeling om vrouwen uit Geluveld en de regio samen te brengen. Samen zingen zorgt immers voor verbroedering en zingen is een vorm van communicatie. Bij ons is iedereen welkom ongeacht leeftijd, uiterlijk of afkomst.” Op één jaar tijd is het koor van nul naar meer dan 50 leden gegroeid. “Natuurlijk ben ik blij met de nominatie, maar er zijn nog veel vrijwilligers en mensen die zich elke dag actief inzetten voor het verenigingsleven. Ook zij maken het verschil.”