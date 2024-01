Dit zijn de kandidaat-Kraks van Zedelgem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Zedelgem.

Zedelgemnaars kunnen Ann Vandenbossche kennen van haar verhalenbusje tijdens onder meer de gemeentelijke speelpleinwerking. Sinds drie jaar inspireert ze kinderen en volwassenen met originele vertellingen en muziek. Waar Ann neerstrijkt, haalt ze mensen even uit hun dagelijks ritme om te luisteren naar (levens)verhalen en ontboezemingen. “In moderne tijden met sociale media ontstaan de beste gesprekken nog steeds door persoonlijk contact met koffie of thee. Op vraag van organisatoren van bijvoorbeeld festivals evenementen, of ook door mijn eigen ingeving, laat ik wie dat wil even stilstaan en dromen volgen.” Ann schept mobiele rustplekjes.

Als moeder van vier runde Caroline Dellaert (58) samen met haar man een bloeiende apotheek in Veldegem. In het bestuur van Markant Veldegem schonk ze 25 jaar vrije tijd aan cultuurminnende dames. “Met Touché blijf ik in de gemeente verbinden en raken met verhalen met en voor mensen. Met z’n allen blijven we nood hebben aan zingeving.” Caroline bekwaamde zich met opleidingen tot therapie voor ouders en kinderen, en doopte haar praktijk in de Veldegemsestraat tot ‘The Tree to Be’, de boom, de persoon die je kan worden. Als psychotherapeut helpt ze om als mens, als ouder te groeien in verbinding met jezelf, je kind en je omgeving.

Geboren Veldegemnaar Luc Vantomme (59) zet zich al ruim 20 jaar in voor de Veldegemse Bloedgeversvrienden. Bij de Strooyhofvrienden is hij een gangmaker. Luc is zowat de ogen en oren van het dorp. “Als bestuurslid van de Landelijke Gilde verbind en vertegenwoordig ik zoveel mogelijk (hobby)landbouwers en hun families. Ik zetel ook in de lokale ACV-afdeling, en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro), om ook daar mijn sociale stem te laten horen. Als ik voor een lokale vereniging, zoals ook onze harmonie Kunst Na Arbeid, gevraagd word, ben ik als werkend lid altijd bereid om mensen uit de nood te helpen.”

Marie Wyns (35), bekend op Instagram als taartenbakster Chez Mariette baat haar zaak uit in Veldegem. Daar woont ze ook met haar gezin. Marieke bewijst met haar bakbedrijfje al jaren dat brownies en verjaardagstaartjen net zo mooi en lekker zijn zonder melk, boter en ei als mét. Omdat iedereen dat ook in zijn of haar eigen keuken zou kunnen ondervinden, bracht Marieke dit jaar Het Vegan Bakboek uit. In dit toegankelijk bakboek legt ze ook uit dat plantaardig bakken niet moeilijk en duur is, “en dat vegan ook iets is voor wie niets van vegan moet hebben.” In februari ontving Marieke bovendien een Belgian Vegan Award voor Best Pastry & Sweets.

Raymond Bailleul (73) rondde dit jaar een heel bijzonder project af. De Aartrijkenaar maakte een maquette van een van de barakken die in het voormalige krijgsgevangenkamp Vloethemveld in Zedelgem staan. Het resultaat is ronduit indrukwekkend. “Ik heb er liefst twee jaar aan gewerkt. Liefst 3.000 steentjes kruipen in de muren. Steen voor steen heb ik die opgebouwd. Aan het dak ben ik bijna een jaar bezig geweest. In de barak staan 90 bedden, mijn vrouw Linda voorzag die allemaal van beddengoed en kussens. Een originele muurschildering heb ik nagemaakt. Volgend jaar wordt de maquette tentoongesteld in het bezoekerscentrum in Vloethemveld.”