Dit zijn de kandidaat-Kraks van Wingene: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Wingene.

Claudine Vandewiele (65) helpt dolgraag mensen. “Het actief in de weer zijn hoort bij mijn dagelijkse leven”, weet Claudine. “Bij PSH (Psycho Sociale Hulpverlening) ben ik hoofdcoördinator. Het netwerk staat klaar om opvang te bieden aan niet-gewonde slachtoffers. Mensen helpen en ondersteunen, schenkt mij veel voldoening. Maandelijks help ik ook mee bij het dementiecafé bij Familiezorg Tielt. Wekelijks help ik ook kinderen bij de huiswerkklas. Daarnaast ben ik bestuurslid bij het Bruegelcomité, bij Femma en lid van de bibliotheek-, milieu- en seniorenraad. De taak van toneelmeester vervul ik bij toneelkring Bouckhout. Ik werkte ook mee aan de borstkankercampagne.”

Sam Vancauwenberghe (39), echtgenote Vicky Herman (40) en dochtertje Aukje (11) zijn echte dierenvrienden. Dag en nacht staat het gezin klaar om dieren in nood te helpen. “De dieren helpen die het nodig hebben, hoort bij ons levensdoel”, weet Sam. “Als er honden of katten verloren gelopen zijn, dan doen wij er alles aan om het dier terug met zijn baasje te verenigingen. We werken ook nauw samen met het opvangcentrum Het Blauwe Kruis in Brugge. Vaak komen katten bij ons terecht. Wij verzorgen de dieren en zoeken een goede thuis. Deze nominatie kwam totaal onverwacht. Ik sta niet graag in de belangstelling, maar het doet wel deugd om genomineerd te zijn.”

Filip Monbailleu (53) is een sportieve gast. Zijn lievelingssport is lopen en hij wil zelf zoveel mogelijk mensen aan het bewegen brengen. Naast het sporten heeft hij een voltijdse job als diensthoofd informatica bij PC Sint-Amandus. “Sport is een gezonde manier om je uit te leven, je hoofd leeg te maken en het geeft veel voldoening”, vertelt Filip. “Ik ben een gedreven loper en ik liep intussen al 102 marathons en ik liep twee keer de 100 kilometer. Het sportieve geeft mij telkens een einddoel waar ik naar streef.” Filip is voorzitter bij de loopclub #RC87 en ondervoorzitter bij Marathon and More Belgium. Deze nominatie kwam onverwacht, maar doet wel heel veel deugd.”

(foto Play4)

Kunstenaar, ondernemer, auteur, rising star in de mediawereld… Anastasya Chernook (30) is héél veel. De Zwevezeelse blondine laat van zich spreken met een succesvolle podcast, is vast panellid bij De Tafel van Gert op Play4, werkt aan een eerste boek en is de belichaming van body positivity. “Ik ben inderdaad niet in één hokje onder te brengen”, glimlacht ze. Samen met haar verloofde René Degroote (31) en hun bijna vier jaar oude zoon Donald is ze trots op haar West-Vlaamse plattelandroots. “Ik wil met mijn glitters en pluimen iederéén een goed gevoel geven. Mooi dat ik nu bij het kransje Krak-genomineerden hoor!”

Het is intussen tien jaar dat Katia Carreweyn (48) aan haakwerk doet en dit volledig ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ze denkt nog lang niet aan stoppen. “Toen mijn papa ziek werd en tenslotte stierf aan kanker, wilde ik iets doen om de actie Kom op tegen Kanker te steunen”, vertelt Katia. “Haken was toen een manier om mijn verdriet te verwerken en werd tenslotte mijn passie. Ik besloot om eigen creaties te haken om daarna te verkopen voor het goede doel. Mijn doelstelling is om in de tien jaar dat ik creaties verkoop, 25.000 euro bijeen te krijgen. Op 28 december maak ik bekend of ik dit bedrag bijeen kreeg. De solidariteit motiveert mij om door te doen.”