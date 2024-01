Dit zijn de kandidaat-Kraks van Wielsbeke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Wielsbeke.

Op zijn 23ste werd Bram Naessens (42) uit Sint-Baafs-Vijve getroffen door beenvlieskanker. Dat resulteerde in de amputatie van zijn linkerbeen, maar niet in het einde van zijn sportcarrière. Hij schopte het tot de nationale voetbalploeg voor mensen met een amputatie en Belgisch kampioen rolstoeltennis. “Ik wil vooral tonen dat het niet stopt na een tegenslag. Naast voetbal bij Club Brugge Amp en de Red Flamengos, speel ik ook nog padel en tennis in Meulebeke en waterpolo met de validen in Waregem, alles op competitieniveau. Ik ben een nuchtere persoon die heel graag sport. Tonen aan de wereld dat ook wij de wereld aankunnen is voor mij heel belangrijk.”

Op 10 juni sloeg het noodlot toe voor Steven Lefebvre (51). “Op zijn fiets kreeg hij een hartstilstand en kwam in het kanaal terecht. Er volgde een lange reanimatie”, vertelt zijn echtgenote Inge. “Hij is nu volop aan het revalideren. Er is progressie maar er is hersenschade. Omdat we voelen dat hij heel hard gemist wordt in de gemeente wilden we voor hem deze nominatie aanvaarden.” “Zijn grootste realisatie is het sportcentrum”, zegt zijn collega en vriend bij de sportdienst Clint Delaere. “Hij werkte dag en nacht om naast een nieuw zwembad ook een nieuwe sporthal te krijgen. Zonder hem was deze er niet gekomen. Steven is ook heel actief bij de basketclub van Wielsbeke.”

Ooigemnaar Marc Lambrecht (64) zwom maar liefst 12 uur zonder stoppen voor Kom op tegen Kanker in zwembad Hernieuwenburg. Hij zamelde daarmee samen met de Zundagsrijders liefst 14.000 euro in. “Ik denk niet dat ik zonder reden genomineerd ben. Dit is toch een appreciatie voor wat je doet en wil blijven doen”, zegt de ultrazwemmer en voorzitter van de Zundagsrijders. “De mensen waren die dag massaal op de afspraak om een baantje mee te zwemmen. Hiermee wilde ik ook mensen aanzetten om te sporten. De Wielsbekenaren uit hun zetel krijgen is mijn missie. Volgend jaar wil ik een vervolg breien aan dit initiatief met 15 uur zwemmen.”

An Blauwblomme (37) leidde de Special Flames, voetbalspeelsters met een verstandelijke beperking, naar de gouden medaille op de wereldspelen in Berlijn. “In de finale tegen Rwanda kwamen we met 2-0-cijfers in het krijt te staan”, vertelt ze. “In de gietende regen kwamen we nog langszij om vervolgens na verlengingen strafschoppen af te dwingen. De zevende strafschop was de goeie. Dit kostte mij toch een aantal jaar van mijn leven (lacht). Ik ben dan ook heel fier op dit team. Dat ik hier voor genomineerd ben is een hele eer. Ik hoop nu om als coach geselecteerd te zijn voor de volgende spelen in Australië. Deze Special Olympics staan voor altijd in mijn geheugen.”

Wout Alleman (27) werd dit jaar Belgisch en Europees kampioen Marathon Mountainbike. De Wielsbeekse profatleet had op het EK na een wedstrijd van 95 km een voorsprong van ruim 2 minuten op de Italiaan Fabian Rabensteiner, de uittredende Europese marathonkampioen. “Mijn grote droom blijft een podiumplaats op het WK volgend jaar in de VS op een parcours op mijn maat gesneden. Dat ik nu genomineerd ben als Krak van mijn gemeente is toch wel sjiek en een hele eer. Tussen deze mensen staan is een voorrecht. “Mijn leven bestaat uit trainen, eten en slapen. Ik train onder de vleugels van een Zuid-Afrikaanse coach. Tof om genomineerd te zijn.”