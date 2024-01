Dit zijn de kandidaat-Kraks van Wevelgem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Wevelgem.

(foto RB)

Eveline Desmedt (28) uit Moorsele was dit voorjaar te zien in het VTM-programma ‘Alles voor de Spelen’ dat Vlaanderen warm maakte voor de Special Olympics in Berlijn van 16 tot 25 juni. Ze voetbalt bij FC Gullegem Dames en ook bij de de Special Flames, een selectie van G-voetballers van overal uit België, waarmee ze goud behaalde op de Special Olympics. “Ik voetbal al zo’n 13 jaar, sinds m’n zestiende dus, op het middenveld van FC Gullegem Dames”, opent Desmedt. “Deelnemen aan de Special Olympics deze zomer was een heel toffe ervaring. In de finale kwamen we 0-2 achter, maar kwamen, met nog drie minuten op de klok, terug tot 2-2 en we wonnen met penalty’s.”

Wie ooit iets ging drinken in de kantine van SV Wevelgem City zal daar verwelkomd zijn door Ivonne Stragier (85). Door iedereen op de club liefdevol en tegelijk respectvol ‘Vonneke’ genoemd. “Ik deed er meer dan pintjes tappen. De spelers van de B-ploeg verzamelden hier voor de match voor een koffie en een babbel.” Als er moest gepoetst of gewassen worden, kon men ook bij Vonneke terecht. Was er een spaghettifestijn of ander feest op de club? Vonneke stond achter de kookpotten. Aan het eind van vorig voetbalseizoen hield ze er na 34 jaar mee op. “Vonneke is een van de uithangborden van de club”, klinkt het.

(foto SL)

Wie het wil maken in de sport moet er veel voor over hebben. Dat is zeker ook zo voor G-sporter Remi Delrue (17) die is aangesloten bij Boas, de Kortrijkse zwemclub voor mensen met een beperking. 60 tot 70 uur brengt hij door op school in SPWe Wevelgem, in het zwembad van Heule en op de fiets tussen de school en de zwemclub. “Die vele inspanningen renderen. Op het BK voor paralympische zwemmers behaalde ik dit jaar zes titels. Op het WK behaalde ik een bronzen medaille op de 100 meter vrije slag bij de U18 atleten.” Als jonge tiener behaalde hij overigens al een Belgische titel bij tafeltennis. Zijn droom: de Paralympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Isabelle Deceukelier (66) woont in de Overheulestraat in Moorsele. Haar grote hobby is bakken en koken. Bijna dagelijks is zij in de weer voor hun gezin, waar zij ook veel zorgt voor haar kleinkind dat lijdt aan een aangeboren immuunstoornis. “Daarnaast bak ik in het woonzorgcentrum voor verschillende afdelingen. In lokaal dienstencentrum Martha begeleid ik bakworkshops.” Klaaskoeken, pistolets, begrafenistaart of zuurdesembrood, niets is haar te veel. Oliebollennamiddag of wafelelenbak? Isabelle is paraat. Ook in het initiatief ‘Samen Koken’ dat mensen die te veel alleen moeten koken, samenbrengt om een smakelijke maaltijd te bereiden, houdt zij de pollepel vast.

Als je het zijn buren op het woonerf aan de Processieweg of de bewoners van OCMW-rusthuis Het Gulle Heem vraagt is Gullegemnaar Franky Vandenbulcke echt wel een krak. Franky (63) is een geboren en getogen Gullegemnaar en raakte door een hersenbloeding bij zijn geboorte halfzijdig verlamd. Dat belet hem niet om zijn bejaarde buren op het woonerf te helpen waar hij kan en voor hen boodschappen te doen, de post te bedelen en karweitjes op te knappen. Daarnaast is hij volop actief bij OKRA en helpt hij bij de animatie in het rusthuis. “Sommige bejaarden kijken echt uit naar mijn bezoekjes. Ben ik een krak? Misschien, maar het kost me geen enkele moeite.