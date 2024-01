Dit zijn de kandidaat-Kraks van Wervik: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Wervik.

(foto EDB)

In het voorjaar verhuisde Mario Vandenbogaerde (50) van Beselare naar Geluwe. Hij neemt deel aan het WK darts dat vrijdag 15 december start in Alexandra Palace in Londen. “Mijn eerste game is volgende week maandag tegen de Fransman Thibault Tricole”, zegt Mario. “Het is in de jaren negentig allemaal begonnen in café De Elfpenner op Beselareplaats. In 2005 behaalde ik in Zonhoven mijn eerste nationale titel Op het WK nemen we met vier Belgen deel. De drie anderen zijn Dimitri Van den Bergh, Kim Huybrechts en Mike De Decker. Voor mij een hele eer om er als amateur tot de hoofdtabel te behoren.” Mario is zelfstandige bouw- en vloerwerken.

Elk kind dat in het laatste decennium in de Tabaksstad opgroeide, zal hem kennen: Mathias Bruggeman (27). In Chiro JOW Wervik was hij vijf jaar hoofdleider, ging hij dit jaar mee als gastleider op kamp en is hij sinds vorig jaar secretaris. Hij was ook actief bij de jeugdbrandweer van Wervik en is de voorzitter van de Wervikse jeugdraad. “Ik ben vereerd met de nominatie en zal me ook blijven inzetten om van Wervik een bruisende stad te maken voor de jeugd”, zegt Mathias over zijn nominatie. Sinds kort zette hij ook z’n eerste politieke stappen. Hij is als onafhankelijke aangesloten bij Team2030, de vroegere Stadslijst.

(foto MPM)

SK Geluwe komt voor het eerst ook uit met een vrouwenploeg. Met succes alvast want de ploeg van trainer Frederik Vermont staat tweede. “De sfeer is één van de redenen van ons succes”, zegt Astrid Braeckevelt. “We hangen heel goed aan elkaar, zowel op als naast het veld. We hebben redelijk wat ervaring en kwaliteit. We zijn een mix van leeftijden. Dat allemaal is de basis om op te bouwen. En we hebben een goede trainer. Het is tof om te horen dat ik ben genomineerd. Het is tevens een vorm van appreciatie voor het vele werk dat we met enkele andere spelers deden om met een ploeg te starten. En het is natuurlijk tof dat het goed draait.”

Blanche Decorte (21) traint bij de Wervikse turnclub We Gym Together en trok naar de Special Olympics. De cameraploeg van VTM volgde haar bij de voorbereiding daarvoor voor het programma ‘Alles voor de Spelen’. “De Spelen zelf werden een groot succes met een gouden medaille op de grond, goud op de balk, zilver op de brug met ongelijke leggers en brons in de all-round categorie. Ik deed in 2019 ook al mee met de Special Olympics in Abu Dhabi. Toen haalde ik vijf medailles.” Blanche helpt haar ‘moeke’ Karin Charlet overigens met de ‘knuffelclub’. “Dit is een project dat kinderen in kwetsbare situaties een leuke zondagnamiddag wil bezorgen.”

(foto RB)

Filmmaker Glenn Dumortier (37) mag dan wel al een paar jaar in het Brusselse Koekelberg wonen, in z’n hart is en blijft hij Wervikaan. “Ik ben een geboren en getogen Wervikaan en zal de stad altijd een warm hart blijven toedragen. Mijn wortels liggen er en ik kom er nog bijna wekelijks. Ik maakte al enkele kortfilms en ben op dit moment bezig met mijn eerste langspeelfilm, waarvoor ik kan rekenen op een subsidie van het Vlaams Audiovisueel Fonds”. Begin november stelde hij in GC Forum ook Kortweg voor, een bloemlezing van enkele kortfilms gecombineerd met fragmenten van belangrijke inspiratiebronnen in zijn werk.