Dit zijn de kandidaat-Kraks van Waregem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Waregem.

“Mini beleefboerderij De Stege wil dat iedereen die op de zorgboerderij komt een zinvolle tijdsbesteding krijgt in een huiselijke sfeer”, vertelt Nathalie Sinnesael (41) van De Stege in Desselgem. “Bij ons krijgen psychisch kwetsbaren een zinvolle dagbesteding. Hen structuur geven en tot rust laten komen door dieren te verzorgen en te knutselen, daarvoor komen ze bij ons. Ook kinderen, met ouders met psychische problemen, die mentale begeleiding nodig hebben krijgen bij ons de nodige uitleg over het hoe en wat. We organiseren ook kampjes voor kindjes met een beperking met daarnaast gewone kinderen om te leren met elkaar omgaan.”

Flore Deman (31) was in mei curator van het kunstenfestival Waregem Tekent. “Dat initiatief heb ik opgestart toen ik op de cultuurdienst werkte. Het is plezant om het event jaren later als ambassadeur vorm te mogen geven. Waregem Tekent staat nog in zijn kinderschoenen en heeft een groot potentieel. Ik blijf er met plezier mijn schouders onder zetten.” Als illustrator ontwerpt ze bovendien diverse campagnes voor de stad, zoals het beeld voor Waregem Wintert. De bestickering op het gebouw van de jeugddienst is ook een creatie van Flore. Haar werk draait vaak rond maatschappelijke thema’s.

De 51-jarige Frank Fourneau liep als long covid-patiënt hersenschade op. Door geheugenproblemen moest hij zijn job stopzetten. Een nieuw doel vond hij in het ondersteunen en begeleiden van Oekraïense vluchtelingen. “Een vriendin ving enkele gezinnen op. Ik hielp de families waar ik kon en startte nadien een Faceboekgroep op voor Oekraïners in Waregem. Zo begon ik steeds meer en meer gezinnen te helpen. Nu sta ik meer dan 260 vluchtelingen bij. Daarnaast steun ik ook hulporganisaties die goederen inzamelen om naar Oekraïne te brengen. Deze week vertrokken nog drie afgeladen trucks vol materiaal.”

De 33-jarige Kimberly De Frene uit Desselgem organiseerde afgelopen september reeds voor de elfde keer ‘Wandelen voor OIGO’. Met dat event zamelt ze geld in om het onderzoek naar kanker te ondersteunen. Kimberly liet zelfs haar lange lokken knippen om een wedstrijd te organiseren. Daarnaast zet ze zich ook in voor Somival en Mini-beleefboerderij De Stege. Ondertussen werkt ze ook een opleiding tot kleuteronderwijzer af. “Ik heb altijd al met veel plezier vrijwilligerswerk gedaan. Het is tof om je in te zetten voor anderen, bovendien krijg je veel dankbaarheid terug. In 2014 nam ik deel aan Operatie Bravo, ik won toen zelfs een reis naar Zuid-Afrika.”

Valerie Vervaecke (45) is voorzitter van het comité MS Waregem sinds vorig jaar. Ze nam deel aan de 100 kilometer in Bornem. “Ik vind het leuk om genomineerd te zijn en had dit totaal niet verwacht. Ik probeer gewoon te roeien met de riemen die ik heb en lotgenoten te motiveren. Ikzelf ben heel afhankelijk van mijn ziekteverloop en mijn dagen zijn dan ook uiterst gepland. Ik sport zelf omdat bewegen goed is voor MS en de revalidatie. Zelf werk ik nog halftijds en zet me in voor MS. We hebben nu een 100 tal leden. Als voorzitter van MS regio Waregem wil ik mee helpen zorgen dat lotgenoten deelnemen aan leuke activiteiten, samen zijn en ervaringen delen.