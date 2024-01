Dit zijn de kandidaat-Kraks van Vleteren: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Vleteren.

Melanie Verhille (40) was vijftien jaar lang de bakkerin van Westvleteren. Om gezondheidsredenen verbouwde ze met haar toenmalige man café Den Engel, mét frituur. “Jong en oud vinden elkaar hier”, zegt Melanie. “Chiro, KLJ, Okra, Gezinsbond… Wij zijn het enige café in Westvleteren. Maar met mijn gezondheid gaat het niet zo goed en mijn vriend en ik willen het café overlaten.” Als lid van Unizo helpt Melanie bij het organiseren van allerhande activiteiten. Tijdens haar schaarse vrije tijd helpt ze haar vriend, die zelfstandig timmerman is en met wie ze eind dit jaar trouwt, met wat bureauwerk. Gelukkig zijn haar kinderen Jarne (17) en Ilana (14) al aardig zelfstandig.

De vrije tijd van zelfstandig elektricien Jelle Lecluse (33) is rijkelijk gevuld. Als lid van het feestcomité, bij De Lustige Trappers van Vleteren en De Pollepeltrappers van Reninge, én de mountainbikers van Woesten. Maandelijks organiseert hij samen met vrienden een dartstornooi in Woesten en als délégué staat hij vaak langs het voetbalplein. Regelmatig trekt hij met zijn kinderen Lander, Elisa en Luiz eropuit op zwerfvuil te ruimen. “Wij maken er een spelletje van. Om ter meest drankblikken van een bepaald merk, of per kleur, en bouwen er dan iets mee, nemen een foto die we dan posten op Facebook. Het is schrijnend wat de mensen langs de weg gooien.”

Foto via Ria

De 19-jarige Emiel Cailliau uit Westvleteren vind je steevast bij Chiro Pimpernel. “Dit is heel onverwacht, maar supertof nieuws. Ik probeer zoveel mogelijk mijn steentje bij te dragen in de Chiro en ik ben zeer blij dat mijn medeleiding die moeite apprecieert. Ikzelf zie het nog altijd als een hobby en vind het superleuk om leiding te geven aan de kinderen op zondagmiddag. Ook alle taakjes die erbij komen vind ik superleuk om te doen, omdat we er veel van bijleren en ze ons als persoon enorm laten groeien. Ik wil die nominatie opdragen aan de voltallige leiding en de volwassen begeleiders van Chiro Pimpernel, voor hun inzet het hele jaar door.”

Tot zijn 60 jaar was Geert Ampe (69) zelfstandig installateur van centrale verwarming, sanitair en elektriciteit in Woesten. Als vrijwilliger bij Nestor brengt hij nu ouderen met zijn eigen auto overal naartoe. Toen de gemeente een plusbusje aanschafte, stond hij klaar als chauffeur. Meermaals per week brengt hij met het busje mensen die in het dagverblijf Noah wonen naar huis. Als ondervoorzitter en spelend lid van de Harmonie Sint-Cecilia is het nu superdruk. “Rond de kerstperiode geven we twee concerten in samenwerking met de harmonie van Elverdinge. We krijgen veel jonge mensen in onze harmonie. Onze toekomst is verzekerd en ik ben daar trots op.”

Foto LBR volgt

Sanctuary De Zonnegloed biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Er verblijven in totaal zo’n 400 geredde dieren. Samen met zijn partner Lieve De Busscher is Karel Ackaert (54) de bezieler en oprichter van De Zonnegloed. Het dierenpark kreeg de laatste jaren verschillende tegenslagen te verwerken: de coronacrisis, stormschade, wateroverlast.. “Er zijn ook heel veel mooie momenten”, lacht Karel. “Wat deze nominatie betekent voor mij? Het is wel leuk om te weten dat mensen onze inzet en ons werk waarderen. Ik zie het als een deugddoend schouderklopje.”