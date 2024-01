Dit zijn de kandidaat-Kraks van Veurne: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Veurne.

Als flying loadmaster op cargovliegtuigen reisde Filip Romanus (54) vijftien jaar de wereld rond. “Mijn fascinatie voor culturele invloeden en unieke smaken resulteerde in het openen van bistro De Living, met wereldse gerechten en aangepaste Belgische en buitenlandse bieren. De bediening gebeurt met de hulp van jongeren met een verstandelijke beperking. We willen hen de kans geven om met meer moed een job in ‘de echte wereld’ aan te kunnen. En als biersommelier kreeg ik het idee om zelf bier te brouwen en een Craftbeer Festival te organiseren voor bieren ‘met een hoek af’. Zo creëren we kansen voor brouwers, foodies, ondernemers…”

(foto Zoom Atelier Beauté) © WENDY DE CRAEMER

Sinds Celine Mattheeuws (40) vorig jaar onverwacht afscheid moest nemen van haar vader Eric, zet ze het familiebedrijf met hart en ziel verder. “Ik ben fier op papa en op de stad waar hij in 1990 zijn bedrijf startte. Ik probeer zijn voorbeeld te volgen: de innovatieve en menselijke ondernemer, altijd eerlijk, met respect voor zijn medewerkers, die zijn familie en kleinkinderen op handen droeg. Sinds zijn overlijden hebben we het niet makkelijk gehad, zakelijk, mentaal, familiaal… Maar we zijn gegroeid als gezin, als bedrijf, als individu. Daarom primeert nu mijn gezin en staat de bedrijventerreinvereniging Veurne@Work nu even on hold.”

In 1992 zette Pieter Kesteloot (39) zijn eerste voetbalstappen, op het veld van WS Bulskamp. “Al snel was er een samenwerking met grote broer KSV Veurne, waar ik niet meer ben weggegaan. Ik heb het tot bij de reserven geschopt. Rond mijn 18de werd ik jeugdtrainer en in 2007 richtte ik een supportersclubje op. De toenmalige voorzitter Lieven Platevoet en huidig voorzitter Johan Samyn vroegen me toe te treden tot het bestuur, waarin ik sinds 2008 zetel. Jaar na jaar werd mijn takenpakket groter. Al mijn vrije tijd steek ik in de club. Noem het maar een passie. Er is altijd wel iets te beleven en je komt er alle rangen van de maatschappij tegen.”

Sinds 1985 is Johan Decadt (61) actief als advocaat en al twintig jaar als bewindvoerder. “Voor die mensen een klankbord zijn doet deugd. Ik waardeer ook de sociale diensten en zorgverleners van die mensen. Voorts probeer ik actief deel te nemen aan het verenigingsleven: in het bestuur van atletiekclub MACW, als medestichter van de hockeyclub, in wandelclub De Dunetrotters… In mijn vrije tijd schrijf ik veel – over de atletiekclub, de balie, over naamgenoten, en binnenkort over Veurnse boegbeelden – én doe ik aan sport. Ik ga graag lopen en doe mee aan uitdagende natuurlopen, trailruns waarin beleving centraal staat…”

(foto MVO)

Zo’n twee jaar voor het einde van zijn loopbaan werd bij Frans Coussement (65) parkinson vastgesteld. “Het aantal mensen dat door deze neurologische aandoening wordt getroffen, stijgt alsmaar sneller. De complexe medische behandeling vereist nauwe samenwerking tussen diverse zorgverstrekkers. Ook de familiale omgeving speelt een grote rol. Op Vlaams niveau is er de Liga, die mensen met parkinson samenbrengt. Maar in de Westhoek was er niets… We hebben mensen met parkinson samengebracht. Al zo’n 100 leden leerden elkaar kennen, doen mee aan activiteiten, wisselen ervaringen uit… Samen zijn we sterker, ook en zeker in de Westhoek.”