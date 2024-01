Dit zijn de kandidaat- Kraks van Torhout: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Torhout.

Filiep Vandenbroucke (bijna 61) woont met zijn vrouw Marijke Hemeryck (60) in de Korenbloemstraat. Ze hebben twee zonen, Simon (32) en Nathan (29). Filiep is sinds mei met pensioen na een loopbaan van 43 jaar in de bouwsector als schrijnwerker-trappenmaker. Hij verzamelt strips en postzegels, maar bovenal zet hij zich in voor de jeugd van voetbalclub SK Torhout. “Dankzij de voetbalmicrobe van mijn zonen en door toedoen van wijlen Danny Sinnaeve ben in de voetbalwereld gerold”, zegt hij. “Ik sta paraat voor de voetballende kinderen. Al enkele jaren leg ik me toe op het trainen van de U7. Ik wil dat de jongens en meisjes graag naar SK komen en bovendien iets bijleren. Ook diegenen met een moeilijke thuissituatie verlies ik zeker niet uit het oog.”

Dajo Huylebroeck (36) woont in zijn eentje in de Zwevezelestraat. Hij is goederentreinbestuurder bij vrachtoperator Lineas in Gent-Zeehaven. Hij speelt bastuba en is voorzitter van de koepel vzw De jongelingskring met het Houtlands Harmonieorkest en de twee jeugdorkesten, de Houtlandse Benjamins en het Houtlands Jeugdensemble. “De nominatie voor de Krak voelt aan als een mooie erkenning voor het grote engagement dat ik als jonge voorzitter samen met veel andere leden van onze vereniging voor De Jongelingskring opneem”, zegt hij. “We brengen cultuur en vervullen daarnaast onze maatschappelijke rol. Jong en oud krijgen bij ons de kans om in onze orkesten hun muziekmicrobe om te zetten in samen musiceren op hoog niveau.”

Vicky Verplancke (49) woont met haar man Geert Swaenepoel (53), hun jongvolwassen dochter Emily en hun teckel Marcel in de Rijksweg in Sint-Henricus, waar ze hun Vespa-speciaalzaak Xclusive Bike runnen. Ze verkopen ook elektrische fietsen. “Voorts hebben Geert en ik een passie voor lekkere wijn, lekker eten en gezellig samenzijn met vrienden”, zegt Vicky. “Die passie zorgde twee jaar geleden voor de opening van onze eigen Italiaanse Bar Piccolino, die elke vrijdagavond bij onze winkel open is. Ik ben actief in Unizo Torhout en word vanaf Nieuwjaar voorzitter van die vereniging. Samen met ons superteam wil ik de belangen van de Torhoutse ondernemers verdedigen en versterken. En vooral: de handelaars ondersteunen waar mogelijk.”

Jef Vandierendonck (75) woont met zijn vrouw Cecile Christiaen (76) in de Driekoningenstraat. Ze hebben drie kinderen Steven, Tinneke en Pieter en zes kleinkinderen. Jef is met pensioen. Hij heeft gewerkt bij Coditel, Electrabel en Telenet. Het leven in en om zaal De Biekorf op ‘zijn’ wijk Driekoningen vult een groot deel van zijn agenda. “Al zowat 45 jaar engageer ik me voor de wijk Driekoningen en de parochie Sint-Jozef Arbeider”, zegt hij. “Ik denk aan de bouw en de renovatie van De Biekorf, de schoolfeesten in de jaren zeventig en tachtig, de bouw van het jeugdlokaal Het Wespennest en de verfraaiing van onze mooie kerk. Het doel is om, samen met de vele vrijwilligers, van parochiezaal De Biekorf een echt ontmoetingshuis te maken.”

Gilbert Deroo (78) woont met zijn vrouw Marie-Jo Terrier (76) in de Jeroen Boschlaan. Ze hebben vier kinderen Sabrina, Wendy, Emily en Kim en negen kleinkinderen. Gilbert heeft als industrieel ingenieur gewerkt bij het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen in Brugge, Brussel en Gent, waar hij afdelingshoofd was. Hij is lid van onder meer Tuinhier, KBG en de Rustende Landbouwers en voorzitter van Okra Centrum (al ruim dertien jaar) en de Senioren Adviesraad SAR (al ruim acht jaar). “Ik span mij hard in voor alle senioren”, zegt hij. “Ik probeer eraan bij te dragen dat ze fit blijven, creatief aan de bak komen en kennis kunnen opdoen. Zowel met Okra als met de SAR organiseren we tal van activiteiten die tegelijk ontspannend en leerrijk zijn.”

Nicolas Cool (42) woont momenteel in de Weststraat in Roeselare, maar is verknocht aan Torhout. Hij is getrouwd met de Torhoutse Sharon Passchyn (37), met wie hij twee kinderen heeft: Wolf (5) en Lola (2). Hij is ondernemer in de fietsenbranche, met name in het bedrijf Raida. “De voorbije zes jaar ben ik voorzitter geweest van de koepel Torhout Handelt, die de plaatselijke handelszaken verenigt”, zegt hij. “Ik hou ervan om van niets iets te maken. We slaagden erin om de Torhoutse straatcomités samen te brengen in één organisatie. Dat zorgde voor een nieuwe dynamiek. De handelaars leerden elkaar kennen en bleven niet op hun eilandje werken. Ze sloegen de handen in elkaar voor evenementen. Zo werden de Batjes weer op de kaart gezet.”

Manon Beernaert (16) woont met haar ouders Jordy Beernaert en Greet Meulemeester en haar oudere zus Maité in de Beckhofstraat. Aan het Sint-Jozefscollege volgt ze de richting economie-moderne talen. “Mijn grote hobby is altetiek”, zegt ze. “Ik beoefen bij Houtland Atletiekclub vooral de werpnummers: hamerslingeren, discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen. De focus ligt op het hamerslingeren. Ik ben superfier dat ik voor de Krak-titel genomineerd ben dankzij mijn prestaties van het voorbije seizoen. Mijn meest bijzondere ervaring was het European Youth Olympic Festival (EYOF), waarin ik achtste werd en tweede van mijn leeftijd. Om te mogen meedoen, moest ik het Belgisch record hamerslingeren verbreken, wat me gelukt is.”