Dit zijn de kandidaat-Kraks van Tielt: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Tielt.

Nancy Loosveldt (59) richtte 35 jaar geleden dansschool Euterpe op en is nog steeds een van de drijvende krachten achter de school. Ter gelegenheid van dat feestelijke jubileum bracht ze op 10 en 11 november de beste dansers van de school drie keer op de planken in Theater Malpertuis. In het prille begin van Euterpe startte Nancy met een vijftigtal leden, maar nu telt de school liefst 250 dansers. Er wordt lesgegeven in de stedelijke sporthal De Ponte en in sporthal SJI Campus Beer. Nancy is terecht trots op het parcours dat ze met haar school aflegde. “Veel mama’s die nu komen applaudisseren voor hun dochters stonden hier vroeger zelf op het podium. Dat doet deugd”, aldus Nancy, die vereerd is met haar nominatie voor de Krak.

(foto WME) © WMe by Wouter Meeus

Astrid (23) liep en fietste 723,36 kilometer ter ere van haar grootmoeder, die al tien jaar aan dementie lijdt. Zij en Nicole Corbanie (82) waren altijd twee handen op één buik, maar tegenwoordig herkent Nicole haar kleindochter niet meer. Sinds de diagnose in 2013 verloor ze langzaam haar geheugen. Nog altijd gaat Astrid zo vaak ze kan op bezoek in het woonzorgcentrum in Ardooie. Om haar mamie te eren en om iedereen die met de ziekte geconfronteerd wordt een hart onder de riem te steken, startte Astrid de campagne Astrid versus Alzheimer. Zo haalde ze 6.540 euro op voor Stop Alzheimer. “De Ten Miles was de grootste uitdaging, maar ik heb geen seconde aan opgeven gedacht. Mamie stond altijd klaar voor ons. Dit is het minste wat ik kon doen.”

Liesbeth Roose (31) studeerde musical aan het Brusselse conservatorium en waagde zich daarna aan het musicalpodium. Dat gebeurde met vallen en opstaan, maar intussen schitterde de Tieltse al in verschillende topmusicals. Zo zag je haar aan het werk in de Studio 100 musicals 40-45, Daens en Red Star Line. In september vertolkte ze de titelrol in het musicalspektakel Marie-Antoinette. Daarnaast doceert ze aan het MUDA en treedt ze regelmatig op als zangeres. “Ik voel me heel vereerd door deze nominatie. Uiteindelijk heb ik toch niet echt iets zot verwezenlijkt. Het enige wat ik wil doen, is mensen de tijd laten vergeten en een droomwereld in de plaats geven. Al was het maar voor een avond. Dat kan een podium voor mij en anderen betekenen.”

(foto WME) © WMe by Wouter Meeus

Op vrijdagnamiddag kan je in Kanegem terecht op de lokale boerenmarkt van Veronique Vandeputte (51) en haar man Baziel De Zutter. Kraakverse groenten, fruit, zuivel, bintjes, vlees,… Het is er allemaal te vinden. De schuur van hun boerderij Moeninckhof wordt één keer per week omgetoverd tot een markt waar de korte keten centraal staat. Winter of zomer, iedereen kan er wekelijks terecht voor producten van lokale handelaars. “Het was een droom die al lang leefde bij ons en die we nu eindelijk hebben uitgevoerd. Het idee haalden we in Frankrijk. Beetje bij beetje knapten we onze schuur op. Erg leuk dat ik door dit idee genomineerd ben als Krak”, laat Veronique enthousiast optekenen. “Ik ben alvast heel benieuwd naar het resultaat.”

(foto WME) © Wouter Meeus

Robbe Dejonckheere (25) is sinds april 2021 het gezicht van d’Hespe en vierde dit jaar uitgebreid de zestigste verjaardag van het oudste jongerencafé van Tielt. Via zijn vriendin Lieze Baert heeft hij ook een bijzondere band met café Den Arend, dat zij uitbaat. Aan gezonde ambitie heeft hij geen gebrek, want Robbe kondigde aan dat hij het daar naastgelegen café Pièce Unique ook overneemt. In de loop van 2024 gaan Robbe en Lieze het concept van dat café helemaal omgooien. “Het nieuwe café de naam houden we nog even geheim moet een plek worden waar je op het gemak iets kunt drinken, maar waar ook ruimte is voor een feestje. Het zal een volledig nieuw sfeercafé worden, een beetje in de stijl van Den Arend. Tielt zal nóg meer bruisen.”

(foto WME) © WMe by Wouter Meeus

De 24-jarige Arthur Corbanie was als dj Triple R jarenlang een vertrouwd gezicht in d’Hespe en draaide in coronajaar 2020 zelfs plaatjes vanop de Hallentoren. Afgelopen zomer stond hij op het bekende dancefestival Tomorrowland met een activatieproject van Red Bull en werkte hij achter de schermen bij Gent Smaakt en bij Rock Werchter. De evenementensector is hem dan ook op het lijf geschreven. In eigen stad is Arthur ondertussen al drie jaar een van de drijvende krachten achter de succesvolle pop-upbar Wünderbar. “Toen ik in het buitenland studeerde in het kader van het Erasmusproject, heb ik veel nagedacht over het leven en wat ik ervan wilde maken. Toen besliste ik: doe wat je graag doet, het leven is al kort genoeg”, besluit Arthur.

(foto WME) © WMe by Wouter Meeus

Duivel-doet-al Rudi Ailliet (70) is een gevestigde waarde in het Tieltse verenigingsleven. Niet alleen is de gewezen leerkracht Duits-Nederlands en oud-medewerker van deze krant voorzitter van koninklijke harmonie Vermaak Na Arbeid, Rudi is ook penningmeester van scrabbleclub Blanco, lid van een organiserende werkgroep van oud-leerkrachten van De Bron en ondervoorzitter van de Tieltse Perskring. Hij zetelt binnen de cultuurraad van de stad ook in de werkgroep Identiteit en de werkgroep Podiumkunsten. Voorts is hij een graag geziene moderator bij gespreksavonden of politieke debatten. Hij woont met zijn vrouw Marie-Rose Vermeersch in de Oude Pittemstraat. “Vraag me niet te kiezen, want ik geniet echt van al die sociale contacten.”