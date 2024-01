Dit zijn de kandidaat-Kraks van Staden: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Staden.

(foto JCR) © JOKE COUVREUR

Dicky Vanhoutte (57) leidt samen met broer Jan Vanhoutte (61) en dochter Hélène Verstraete (29) Onik Onik Fashion. Sinds 30 november mogen ze zich gebrevetteerd hofleverancier noemen. Oni Onik maakt avond-, cocktail- en bruidskledij en hoogwaardige uniformen. “Die vinden hun weg naar onder andere driesterrenrestaurant Boury, Roularta Media Group en hotel De Orangerie in Brugge. Sinds eind jaren 80 staan we ook in voor het leveren van de kledij van de vrouwelijke personeelsleden aan het hof. Dat we ons nu hofleverancier mogen noemen is een enorme eer.” Oni Onik was dit jaar ook finalist voor Het Product Made in West-Vlaanderen.

(foto JCR) © JOKE COUVREUR

Jelle Vanheste (37) van interieurbedrijf Mivan maakte in 2022 zijn opwachting in het VRT-programma ‘Andermans Zaken’. Bij Mivan was er, in tegenstelling tot andere deelnemers aan het programma, geen gebrek aan verkoop, maar werd er juist te veel werk aangenomen. Jelle werd er zaakvoerder nadat zijn vader in 2017 uit het leven stapte. “Voor hem was het allemaal te veel geworden en ik was dezelfde weg aan het opgaan”, vertelt Jelle. “Ik was bang dat ik het bedrijf van mijn vader niet gezond kon houden, daarom nam ik alle opdrachten aan. Door mijn deelname aan ‘Andermans Zaken’ heb ik geleerd nee te zeggen. Ik voel me nu ook een stuk beter dan vroeger.”

(foto JCR) © JOKE COUVREUR

Ily Landuydt (17) won in oktober de prestigieuze modellenwedstrijd Queen of the Models. “Ik nam deel om meer zelfzeker te worden”, vertelt Ily. “Zowat mijn ganse lagereschooltijd werd ik immers gepest. Ik wilde bewijzen dat ik dit kon en dat het verleden achter mij ligt.” Queen of the Models liep van half maart tot eind oktober. De 25 finalistes dienden daarbij diverse fotoshoots af te werken. Ily was tot vorig jaar ook een gepassioneerd voetbalster. “Ik speelde als enig meisje bij de U17 van SV Moorslede, tot twee gescheurde ligamenten een eind aan mijn voetbaldroom maakten.” Ily bleef niet bij de pakken zitten en is nu trainer van de U7 van SV Moorslede.

(foto JCR) © JOKE COUVREUR

Jean-Pierre Deraeve (71) zet zich al decennialang in voor SK Staden en bij uitbreiding voor de lokale gemeenschap. Tijdens zijn beroepsloopbaan was Jean-Pierre onderwijzer in het gemeentelijk onderwijs. “Bij SK Staden ben ik al 35 jaar actief”, zegt Jean-Pierre. “Ik was er meer dan 25 jaar secretaris en was ook zes jaar jeugdsecretaris. Sinds twee jaar ben ik voorzitter.” Die functie neemt hij sinds 2022 ook waar bij Neos Groot-Staden. “Ik stond mee aan de wieg van Neos en was er acht jaar bestuurslid. Verder was ik 25 jaar lid van de Sportraad. Ook de onderwijsmicrobe ben ik nog niet kwijt, want in twee Groot-Stadense scholen leer ik anderstalige kinderen Nederlands.”

(foto JCR) © JOKE COUVREUR

Quincy Coeck (41) startte in 2019 samen met Mieke Decherf (38) met de aanleg van een wijngaard achter hun woning. Op een oppervlakte van 7.500 vierkante meter werd een wijngaard met 3.200 planten aangelegd. Quincy volgde aan Syntra een driejarige opleiding wijnbouwer-wijnmaker. In 2022 brachten ze met succes hun eerste wijntjes op de markt. Kwaliteit staat voorop bij Quincy en Mieke. “Naast kwaliteit en respect voor de natuur – zo gebruiken we geen insecticiden – is ook het lokale een belangrijk aandachtspunt. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk lokaal te verkopen.” Het duo brengt in de toekomst ook een mousserende wijn op de markt.