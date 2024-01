Dit zijn de kandidaat-Kraks van Spiere-Helkijn: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Spiere-Helkijn.

Natascha Goosens (55) is ondertussen twintig jaar een vertrouwd gezicht in de omgeving van basisschool de Polyglot. Ze zet zich in op de afdeling onderhoud en ondersteunt de maaltijden in de refter. “Op dit moment ben ik terug te vinden op de kleuterafdeling. Ik neem geregeld de vervangtaken van de refter op me, en zak ook wel eens af naar het kleine schooltje in Helkijn. Je kan het een beetje omschrijven als een allrounder. Als er vervanging nodig is, één adres.” Natascha staat ook in voor het onderhoud tijdens de vakantieopvang die georganiseerd wordt door de gemeente. Haar motivatie? “Ik ben enorm graag in de buurt van kinderen en jongeren. Het zorgt ervoor dat we onszelf jong blijven voelen”, grinnikt Natascha.

Sinds twee jaar zet Patricia Bouvry (62) zich in voor het organiseren van de seniorensport in de gemeente. Samen met een team onder begeleiding van Maurice Delcour organiseert ze wandeltochten, fietstochten, petanquewedstrijden… “Twee jaar geleden ging ik met vervroegd pensioen. Ik wilde niet zomaar thuis zitten en besloot me te engageren voor de gemeente. Het is nog leuker dan ik had gedacht. We komen veel samen, maken plezier. De mensen zijn enorm vriendelijk en bereidwillig om nieuwe uitdagingen aan te gaan. En Maurice is als het ware een mentor voor ons. Ik leer hoe we evenementen organiseren, waarmee we rekening moeten houden…” Patricia heeft de smaak te pakken, en dat is goed nieuws voor de senioren.

(gf)

Pascal D’hondt (66) is al enkele jaren een van de meest opvallende vrijwilligers in Spiere-Helkijn. Hij is dagelijks op weg om te helpen: “Als mensen mij nodig hebben, dan sta ik paraat. Al van sinds ik klein was hou ik ervan om anderen te helpen. Minder mobiele mensen naar het hospitaal voeren, boodschappen doen voor anderen of een beetje opruimen in de tuin. Ik ben bijna de ideale man”, grapt hij. “Ik kan niet stilzitten. En op café zitten zegt me niets, want ik drink niet.” Naast alle dagelijkse activiteiten staan deze maanden vooral in het teken van thema’s. Zo draaft Pascal op als Sinterklaas en als Kerstman. “Het zijn enorm drukke weken, maar ik haal er enorm veel plezier uit. Ik kom onder de mensen, en ben altijd in voor een babbel.”