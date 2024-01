Dit zijn de kandidaat-Kraks van Roeselare: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Roeselare.

foto Knack © VDB / Bart Vandenbroucke VDB

2023 werd een topjaar voor de Roeselaarse volleymannen. Kapitein Matthijs Verhanneman (35) pakte in zijn 15de (!) seizoen bij Knack Volley zijn negende titel en achtste bekerwinst. “Daar zaten enkele dubbels bij, zoals vorig seizoen dus ook. Maar het halen van de CEV-cupfinale afgelopen jaar was de surplus uiteraard. We schakelden in de halve finale het grote Piacenza uit. In de heenwedstrijd van de finale hebben we gestunt in Modena, in de terugmatch moesten we erkennen dat de Italianen echt top waren. Maar we slaagden erin om volleybal in de nationale media te brengen. De sfeer in Schiervelde bij onze finalematch zullen we uiteraard ook nooit vergeten. Als Europese subtopper een finale halen, is sowieso al een stunt op zich.”

(foto SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Lore Van Heesbeke (19) beleefde heel wat mooie momenten in 2023. Ze werd ook genomineerd voor de Persprijs, maar haalde het daar net niet. Maar ook deze Krak-nominatie verdient ze dubbel en dik. Ze was als voetbalster geselecteerd voor de Special Flames, onze voetbaldames, om op de Wereldspelen in Berlijn ons land te vertegenwoordigen. En met haar team kwam ze naar huis met de gouden medaille, eentje om te koesteren. Lore stond onder meer in doel, maar maakte ook haar opwachting als veldspeelster. “In de halve finale maakte ik een werelddoelpunt, eentje dat ik niet snel zal vergeten.” Voor haar mooie prestatie werd Lore ook al op het stadhuis ontvangen, ook een van die momenten dat ze koestert.

(foto a-SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Van Milaan tot Miami kennen ze deze Roeselarenaar. Kristof Santy (36) werkte tot voor drie jaar in de drukkerij in Roularta. Als hobbyschilder koesterde hij wel de droom om er zijn beroep van te maken, maar toen hij in een Brugse galerie exposeerde ging de bal echt aan het rollen. “Al snel kreeg ik de kans om mijn werk te tonen van Wenen tot Marbella, even later kreeg ik al een solotentoonstelling in Londen én werd ik cultuureel ambassadeur van Roeselare.” Momenteel loopt van 17 december tot en met 25 februari een overzichtstentoostelling in Ter Posterie in de Ooststraat 35 in zijn stad. “Internationale aandacht is leuk, maar ook de lokale erkenning doet deugd. Een expo in eigen stad – de werken zijn er wel niet te koop – is belangrijk voor mij.”

(foto SB)

Christa Ledoux (62) ontpopte zich tot Roeselaarse Smaakmaker. Met haar ‘Oederwetse Roeseloarse utsepot’ overtuigde ze de jury. ‘Ik gebruik daarbij al ruim 40 jaar een recept, gekenmerkt door pure groenten. Om jongeren aan te sporen meer groenten te eten krijgt de hutsepot een moderne twist. Met de frisse kleuren van geblancheerde spruiten-, savooiblaadjes, worteltjes, geroosterd brood en eetbare bloempjes krijgt de hutsepot een leuke touch. “Na het hutsepotfestijn dat volgde kon 1.250 euro geschonken worden aan de Sociale Kruidenier. Christa is zelf ook vrijwilliger bij ‘RSL op Post’. “Ik kook erg graag en samen met de mensen die interesse tonen, slaan we zelf aan het koken en genieten we samen van wat we bereid hebben.”

(foto a-SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Bart David (53) vecht momenteel een ongelijke strijd uit tegen ALS, een ziekte waarbij de levensverwachting erg beperkt is. Hij krijgt de beste zorgen van zijn echtgenote Ann Dorme (56), maar ook zij heeft het niet getroffen. Haar lichaam wordt geteisterd door MS. Dat weerhoudt het koppel niet om positief in het leven te staan. Ann en Bart zijn ook graag gezien, hebben een grote schare vrienden en die organiseerden dit jaar samen met de familie een benefiet. “Daar hebben we veel deugd van gehad. Want de ziekte slaat steeds harder toe bij Bart, hij heeft het nu ook al erg moeilijk met praten. Dankzij de opbrengst van de benefiet hebben we nog wat aanpassingen kunnen doen in ons huis. Broodnodig, want het is ook vaak behelpen.”

(gf)

Greta Bulckaert (62) werkt al 15 jaar bij XPLO, vroeger Onze Kinderen, in Rumbeke. Eerst in de gezinsbegeleiding en als teamleider, nu is ze stafmedewerker. In XPLO begeleidt men 185 gezinnen in de regio Midden West-Vlaanderen, ook 65 kinderen en jongeren verblijven er. “Ik stuur ook het contexthuisje aan, waar ouders tijd kunnen doorbrengen met hun kinderen.” Greta is ook de dame die instaat voor de vrijwilligerswerking. “Die is heel belangrijk voor ons, jongeren leren er vertrouwen hebben in mensen.” Het is vanuit die ruimte vrijwilligersgroep dat Greta zelf een nominatie kreeg voor de Krak. “Zij zet voortdurend ander mensen in de bloemetjes, nu mag zij als ‘Behartiger van de vrijwilligers’ in de kijker gezet worden”, klonk het.

(foto a-SB) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Thierry Bouckenooghe (68) is met pensioen na een mooie carrière bij de (gerechtelijke) politie, maar van op de lauweren rusten is weinig sprake. Al van jongs af aan zet hij zich in voor verenigingen en die gedrevenheid heeft nu nog altijd. Hij is onder meer het gezicht van vzw ‘t Groenpark, waar hij zich inzet voor de belangen van de buurtbewoners, maar ook graag mensen samen brengt. “Met ‘t Groenpark zijn we al ons 49ste werkjaar in gegaan. Heel wat mensen zijn al jaren op post bij ons. Vroeger organiseerden we veel activiteiten, nu willen we er ook zijn voor de eenzame en zieke mensen die hulp nodig hebben. Met Stad Roeselare hebben we ook de buurtwerking open getrokken naar de andere wijken, wat duidelijk een meerwaarde is.”