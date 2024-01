Dit zijn de kandidaat-Kraks van Poperinge: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Poperinge.

Lieven Ryckbosch. (foto LBR)

In 1993 werd Lieven Ryckbosch (58) gekroond tot Prins Carnaval. Zijn vader Bert en broer Johan werden ook beiden Prins Carnaval van Poperinge. Hij is vier jaar voorzitter van vzw Keikoppencarnaval en de drijvende kracht achter de Kindercarnavalsstoet. “Ik ben al 30 jaar actief binnen de Poperingse carnavalswereld. De laatste jaren op een lager pitje door de gezondheid van mijn papa”, vertelt Lieven. Vader Bert (90) overleed op 13 september. “Deze nominatie betekent heel veel voor mij. Het is fijn om respect te krijgen, maar deze nominatie is ook de verdienste van mijn team binnen het bestuur en de prinsen. De pluimen wil ik zeker niet alleen op mijn hoed steken.”

Monique Masschelein. foto LBR)

Monique Masschelein (75) is voorzitter van de seniorenraad en secretaris van VLAS. “Deze nominatie heeft me verrast, maakt me blij en trots”, zegt Monique. “Het betekent dat mijn inspanningen en werk gewaardeerd worden, wat me aanmoedigt om verder te gaan. Ik hoop dat het doel en de werking van de seniorenraad en de seniorenvereniging Vl@s door deze nominatie nog beter bekend worden. Ik moet toegeven dat ik dit alles heel graag doe, vanuit het diepste van mijn hart. Ik hou van alle mensen en zoek steeds opnieuw om iedereen, vooral de senioren, samen te brengen, te informeren, te activeren en te versterken, zodat ze kunnen opkomen voor zichzelf en hun mening.

(foto WDBS)

Gerdy Dupont (48) groeide uit tot een topper in het snooker bij de WDBS, de World Disability Billiards and Snooker. Gerdy onderging zeven rugoperaties en lijdt aan fibromyalgie en artrose. Hij staat vierde op de wereldranglijst en mocht meedoen aan de World Abilitysport Games in Thailand, waar hij zilver pakte. “Het hoogtepunt van het jaar voor mij. Hopelijk krijgen wij snel de nodige erkenning. Dankzij crowdfunding, een benefietconcert van Doofpit en een duwtje in de rug van de stad kon ik deelnemen in Thailand. Ik heb ook veel te danken aan mijn gezin. De Krak van Poperinge zou de kers op de taart zijn, want ik ben een trotse Keikop”, aldus Gerdy. Gerdy Dupont tot Krak van Poperinge

Luc Devos. (foto LBR)

Luc Devos (69) is vrijwilliger bij KWB, de Fietsbieb en het Rode Kruis. “Reeds in mijn jeugd was ik lid van de Chiro. Op kamp gebeurde al eens een ongelukje en dat was de aanzet om een EHBO-cursus te volgen bij het Rode Kruis”, legt Luc uit. “Ook hier konden ze vrijwilligers gebruiken. Al vlug werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie. Ook KWB was op zoek naar bestuursleden. Enkele jaren terug kon ik bij het Rode Kruis de fakkel doorgeven en nu ben ik voorzitter bij KWB. Mijn nominatie betekent een erkenning voor mijn inzet in het verenigingsleven. Ik hoop dat alle nominaties een aansporing mogen zijn naar de jongeren om zich in te zetten voor het verenigingsleven.”

Veronique Bulckaert. (foto LBR)

Veronique Bulckaert (60) is 21 jaar vrijwilliger in de Hoppestad. Ze verzorgde computerlessen, opende een boekenruilkast in De Bres, en zit in het decoratieteam van De Bres en het buurthuis. Sinds de coronacrisis doet ze ook de verjaardagsbezoekjes bij 80-plussers voor Nestor. “Sinds kort neem ik ook het kledingkamertje in het buurthuis voor mijn rekening. Dat bestaat al zeven jaar en werd vroeger verzorgd door twee vrijwilligers. De steun die ik hiervoor krijg, is hartverwarmend. Mensen van de wijk of mensen die het wat moeilijker hebben of met crisisbegeleiding mogen de kleding gratis meenemen. Het maakt me blij dat ik op deze manier wat vreugde kan brengen.”