Dit zijn de kandidaat-Kraks van Oudenburg: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Oudenburg.

Lyssa Vansteenkiste (16) is een krak in skeeleren. Al sinds ze vijf was staat ze op wieltjes. Lyssa woont met haar ouders Steven en Veerle Decloedt, broer Joren en zus Marlies in de Zeeweg. “Later wil ik graag iets in de sociale richting studeren”, zegt ze. Skeeleren is Lyssa’s leven. Ze is aangesloten bij Zwaantjes Zandvoorde en kende al veel succes in nationale en internationale wedstrijden. Lyssa werd al in alle categorieën Belgisch kampioen, pakte vorig jaar zilver op het Europees kampioenschap en won het algemeen Europees klassement korte afstand. “Mijn grote droom is naar het WK gaan.”

Conny Thomas (59) is sedert 2006 uitbater van café Sportvriend in de Dorpsstraat, samen met ‘t Nesje en café Monico de drie resterende horecazaken in Ettelgem. Ze nam de zaak over van Eliane Vaernewyck. “Dit is nog een echt dorpscafé. Ik ken hier alle klanten”, zegt Conny. “Dat ik genomineerd ben voor de Krak, is een hele eer.” Ze is de vrouw van Nico Couwet en de moeder van Ricardo. De Sportvriend is het duivenlokaal van Union Gistel. “Ook een fietsclub en kaartclub hebben hier hun lokaal, en het koersbal van S-Sport. Ik hoop mijn klanten nog enkele jaren te kunnen soigneren.”

Eric Demarée (67) staat altijd klaar om te helpen bij de sociale kruidenier, als chauffeur van het marktbusje en bij zijn kinderen. Sedert een viertal jaar is Eric vrijwilliger bij het OCMW en de sociale kruidenier Thope. “Voor Thope ga ik op maandag eten ophalen in Oostende en bij warenhuizen in de buurt. Op woensdag rij ik geregeld met de marktbus en eens per maand help ik in Thope.” Hij is ook bestuurslid van volleybalclub VCGO. Eric is getrouwd met Anne-Marie Bussche en vader van Dieter, Charlotte en Liselotte. Hij werkte elf jaar op de ferry’s, en was chauffeur bij een farmaceutisch bedrijf.

Johan De Baene (68) groeide op in Sijsele en woont al 45 jaar in de Vervlotenweg. Hij is getrouwd met Linda Denduyver en vader van Wim, Valerie en Bert. Johan is opa van vijf kleinkinderen, met een zesde op komst. Hij was dertig jaar postbode, waarvan de laatste zestien in Oudenburg. Koers is zijn passie. Hij is secretaris van WTC Westkerke, signaalgever, organiseert zelf wedstrijden, is lid van de Sportraad, Mooimaker, medewerker van Samana en begeleider bij de Roman Duo Race. “Ik ben ook altijd paraat om de Lenteloop in goede banen te helpen leiden. En ik heb vele jaren gekoerst”, vult Johan nog aan. “Ook gaf ik al 96 keer bloed.”

Ingrid Claeys (59) is heel blij met haar nominatie. “Ik ben al bij De Twaalf, en nu nog eens genomineerd voor de Krak. Heel tof dat jullie aan mij hebben gedacht.” Ingrid Claeys woont al sinds 1964 in Oudenburg. Ze is getrouwd met Patrick Vanhooren, moeder van Maaike en oma van Achiel en Cecile. Ingrid werkt al 17 jaar bij Daikin. Ze is al ettelijke jaren voorzitter van de verbroedering tussen Oudenburg en Dietkirchen, een taak die ze overnam van haar vader. “Via mijn dochter zijn we al de derde generatie die daar vriendschappen heeft opgebouwd. We worden beschouwd als elkaars familie en delen veel gebeurtenissen”, zegt Ingrid.