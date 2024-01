Dit zijn de kandidaat-Kraks van Oostrozebeke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Oostrozebeke.

(foto CLY)

Bij de plaatselijke Unizo-afdeling is de toekomst verzekerd door de komst van een nieuwe voorzitter. Andy Verschelde (44) volgt er de verdienstelijke Kurt Demasure op. Hij is al 25 jaar foorreiziger. Daarnaast is hij zelfstandig marktkramer met een stand met koffie en andere warme drankjes. “Ik ben al 7 jaar in het bestuur van Unizo en sinds één jaar verkozen tot voorzitter. Ik wil er voor zorgen dat Unizo geregeld in de schijnwerpers staat met leuke activiteiten zoals de handelsbeurs, een eindejaarsactie, het opmaken van een vakantiekalender en ook nog leuke activiteiten voor de leden. Van Oostrozebeke willen we een interessant economisch dorp maken.”

(foto SBR)

Nette Verhulst (21) stampte op 16-jarige leeftijd al haar eigen zaak uit de grond. Intussen is ‘Hairatelier By Nette’ gegroeid naar een zaak met behandelingen voor zowel haar als beauty. Ze startte ook ‘Atelier José’ op, een kledijwebshop genoemd naar haar grootvader. Ook waagde ze haar kans bij een missverkiezing. “Ik wou een stem zijn voor jongeren die niet durven zijn wie ze willen, die worstelen met zichzelf en hun zelfvertrouwen. Op 9 september werd ik verkozen tot ‘Miss Grace Benelux’, een titel die ik met heel veel trots draag. Met mijn extra stem als miss is het nu mijn doel om mij in te zetten voor mensen met minder kansen.”

(foto CLY)

Kunstenaar Koen Verbrugghe (55) wordt straks wellicht de meest beroemde inwoner van Oostrozebeke. Op de pas aangelegde rotonde op de Verre Ginste komt een uniek kunstwerk van zijn hand, dat er elke passant aan herinnert dat die het mekka van de motorsport binnenrijdt. Het kunstwerk is zo goed als klaar. Koen is beroepshalve aan de slag als technisch leraar aan het VTI in Deinze. In bijberoep is hij scheppend kunstenaar. “Ik zit nog boordevol culturele en muzikale plannen maar het hoogtepunt dat er straks aankomt is wel de plaatsing van het monument op de rotonde van de Verre Ginste.” Naar verluidt zal dit gebeuren in het voorjaar 2024.

(foto CLY)

Het damesvoetbal in Oostrozebeke heeft de wind in de zeilen. Dat is de vrucht van de inzet van enkele heel sportieve voetbalminded dames waaronder Philine Verbrugghe (33). Zij is beroepshalve aan de slag als directeur van basisschool ’t Nieuwland in Tielt en woont in de Gentstraat. “Ik ben keihard supporter van AA Gent. Sinds enkele jaren is damesvoetbal mijn dada. Vaak wordt gezegd dat meisjes niet kunnen voetballen maar wij gaan het tegenovergestelde bewijzen. Ons eerste doel is het voetbal beter toegankelijk maken voor de meisjes. Wij komen uit het niets en hebben nu al een ploeg in tweede provinciale, een team U16 en een 60-tal meisjes dat bij ons traint.”

(foto CLY)

Marvin Vanluchene (27) uit de Hoogleenstraat slaagde er als sidecarcrosser in om voor de tweede keer wereldkampioen sidecarcrossen te worden. Niemand deed het hem ooit voor. Zijn naam staat voor eeuwig vermeld in de annalen van de dorpsgeschiedenis. “Het behalen van de wereldtitel en dit voor de tweede keer is op zich al een enorme stunt. Ik wil volgend seizoen nog voor de allerlaatste keer eens alles uit de kast halen om een derde titel binnen te halen”, zegt hij. “Daarna zet ik er een punt achter want het is een harde sport die heel veel van mijn lichaam eist. Een derde wereldtitel is dus mijn ambitie. Al mijn vrije tijd besteed ik aan deze sport.”