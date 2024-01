Dit zijn de kandidaat-Kraks van Oostkamp: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Oostkamp.

(foto GST)

Freddy Van Ackere (70) uit de Brouwerijstraat in Ruddervoorde is sinds mei 2015 de teamleider van de Okra-afdeling in Ruddervoorde en zijn meer dan 260 leden. “Ik hou eraan als teamleider eens persoonlijk binnen te springen bij al onze leden en ik zie dat onze leden dit ook appreciëren.” Zelf heeft hij ongeveer 55 adressen waar hij de nieuwsbrieven gaat posten. Daarvoor fietst hij door alle buurgemeenten en zelfs iets verder om het Okra-magazine de dag na het verschijnen aan de leden op zijn ronde te bezorgen. Hij is ook op iedere activiteit als eerste aanwezig om alles klaar te zetten en helpt achteraf ook opruimen.

(foto GST)

Chantal Haers (67) uit de Lodistraat in Hertsberge is een zeer actief persoon in Hertsberge. Ze is binnen de parochie van Sint-Jan verantwoordelijk voor zowel de eerste communicantjes als voor de vormelingen. “Ik ben sinds het begin ook betrokken bij de millennium-werkgroep maar ook zeer actief binnen de Broederlijk Delen- werkgroep en bij tal van andere parochiale activiteiten.” Chantal is ook als straatambassadeur van de Lodistraat de verbindingspersoon met de gemeente maar ook de drijvende kracht achter de kerstconcerten in de kerk van Hertsberge. Ze zetelde ook in het bestuur van het jeugd tekenatelier Oostkamp.

(foto GST)

Saskia Haché (46) uit de Kortrijksestraat in Oostkamp was vele jaren bezig met amateurfotografie en zette in 2012 de stap naar een professionele opleiding tot beroepsfotograaf. Als fotografe is ze ook actief bij vzw Boven de Wolken waar ze een laatste tastbare herinnering biedt. “Ook als sterrenouder ben je heel trots en wil je alles voor eeuwig vastleggen. Het leren leven met het verlies van je baby vraagt heel veel tijd. Het is een periode met een rollercoaster van gevoelens. Instorten, veel huilen, opnieuw durven lachen en het maken van herinneringen. Dat laatste willen ik voor jullie doen.” Daarnaast is ze ook actief bij KSA Ten Rode.

(foto GST)

Patrick Dewispelaere (57) uit de Stokhovestraat in Waardamme is de vaste elektricien van de gemeente Oostkamp maar daarnaast is hij ook actief voor de technische installatie van een groot aantal evenementen in Waardamme en Oostkamp. Patrick is een van de organisatoren van Schaperock, met een winter- en zomereditie. “Ik help graag mee om de verenigingen veilige elektrische installaties maar ook andere technieken te bieden.” Hij doet dit onder andere bij het bal van de Bollaerts, de koninklijke harmonie Deugd baart vreugd, Waardamme swingt en de Trail d‘Oostkamp. Patrick zorgt er ook voor dat er overal stroom is op Parkpop.

Nele Cokelaere (41) uit de Sasputstraat in Ruddervoorde richtte na een langdurige ziekte vzw Bosdroom op, waar mensen zich kunnen verbinden met zichzelf, elkaar en moeder natuur. “Vandaar ook de keuze om een volkstuin op te starten die meer in de richting van een ontmoetingstuin en zorgtuin gaat. Dit wordt een plek waar iedereen zich welkom mag voelen en zichzelf mag zijn. Een plek waar er naast het samen tuinieren en leren ook steeds ruimte is voor een babbel. Mensen die zich tijdelijk minder goed in hun vel voelen, bijvoorbeeld door een langdurige ziekte of fysieke beperking, kunnen zich hier evenwaardig voelen.”