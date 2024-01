Dit zijn de kandidaat-Kraks van Oostende: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Oostende.

(foto EFO) © Edwin Fontaine

Isabelle Vandemaele is al 10 jaar actrice en woordkunstenares. Een stap die ze zette na zes jaar les ‘woord en drama’ aan het conservatorium. Ze debuteerde met poëzie, is auteur en actrice van de monologen. Dit jaar schreef ze De Oestereetster vertelt over de vrouwen in het leven van James Ensor. “In al mijn werk zet ik de vrouw op een voetstuk. Ik vertel steeds vanuit het standpunt van de vrouw”, zegt de kunstenares. Tijdens de pandemie bracht ze, gewapend met een megafoon, persoonlijke boodschappen aan huis. Tot op vandaag is ze actief als dichter aan huis. Ze toert in heel Vlaanderen. Over haar nominatie voor Krak: “Dat raakt me emotioneel. Want mijn hart ligt in Oostende en door de inwoners genomineerd worden, is een hele eer.”

(foto EFO)

Tamara Severens (41) is directeur bij telecom- en energiespecialist Delanghe, maar vooral bekend van de Melody Makers. Ze is penningmeester van de vereniging die ze 25 jaar geleden mee oprichtte met haar vader Jean-Pierre. Tamara is gehuwd met Kurt en moeder van Tyana en Lynna. Het hele gezin is muzikaal actief. “Tijdens stapoptredens trommel ik en op concerten speel ik op de pauken”, zegt ze. Ze is Melody Maker in hart en nieren : “Onze vereniging is een sociale groep. We zetten in op het muzikale én op vriendschap. We organiseren samen leuke projecten en helpen met andere verenigingen.” Over haar nominatie zegt Tamara : “Ik had dit niet verwacht en vind het zeer leuk.”

(foto EF) © Edwin Fontaine (EFO)0476/407988

Philippe Monseweyer (67) is secretaris van de vzw Paulusfeesten, de organisatie die in 2023 de 50ste editie van de stadsfeesten vierde. “Ik ben in 1975 begonnen als vrijwilliger aan de tap”, herinnert Philippe zich. Hij trad later toe tot het coördinatieteam en het bestuur. Philippe werd in 1991 voorzitter en zou dat blijven tot 2008. “Ik zag de feesten groeien en uitbreiden naar het plein voor de kerk”, zegt Philippe. Sinds een zestal jaar maakt hij opnieuw deel uit van het bestuur. Ik ben nooit weg geweest bij de feesten. Deze nominatie voor onze 50e editie is er eigenlijk voor een heel team van 300 medewerkers die elk jaar het beste van zichzelf geven. De Paulusfeesten kun je niet wegdenken uit de stad. De Oostendenaars houden van onze feesten.”

(foto EFO)

Bram Keirsebilck (40) is al tien jaar pers- en communicatieverantwoordelijke bij KV Oostende en was voordien ook altijd KVO-supporter. Hij speelde als kind zelf bij KVO en woonde op 9-jarige leeftijd zijn eerste match bij. Hij reageert op zijn nominatie: “Het is een grote verrassing. Maar het voelt wat onwennig. Want KVO is een team en er zijn zoveel mensen die zich belangeloos inzetten of hier nog langer zijn dan ik. Anderzijds zijn er ook elke dag mensen die zich inzetten voor anderen in bijvoorbeeld een ziekenhuis of levens redden. Dat is veel belangrijker dan wat ik doe. Maar de nominatie is uiteraard heel leuk, ook om onze mooie club mee in de kijker te plaatsen. Zo kan ik misschien toch ergens een spreekbuis zijn voor iedereen die KVO een warm hart toedraagt in deze moeilijke tijden voor de club.”

(foto EFO)

Hamid Hisari (39) ontvluchtte Afghanistan en werd in 2008 erkend als vluchteling. Hij leerde op korte tijd Nederlands en ging aan de slag bij Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld en het CAW. Twee jaar geleden startte hij, samen met zijn vrouw, Niida-Safraan, een onderneming die pure saffraan uit zijn geboorteland op de markt brengt. De welzijnswerker die ondernemer werd, heeft het hart nog steeds op de juiste plaats. “We helpen via de zaak meisjes en weeskinderen in Afghanistan aan onderwijs”, duidt Hamid. Op zijn nominatie voor Krak reageert Hamid bescheiden: “Ik ben wel vereerd. Wat je doet met de kansen die je krijgt in de samenleving is belangrijk. Ik wil tonen dat je best samenwerkt en positief blijft.”

(foto EFO)

Fabrice Goffin (52) is ceo van Zorabots, het Oostendse bedrijf dat hij in 2011 met Tommy Deblieck oprichtte. Zorabots zette als eerste wereldwijd humanoïde robots in om met mensen te werken en groeide uit tot een wereldspeler. Fabrice is vooral bekend als voorzitter van het Blauwe Kruis van de Kust. “Ik heb twee grote passies: dieren en robots”, zegt Fabrice. Hij bouwde het Blauw Kruis uit tot een professionele organisatie en ijvert al jaren voor een nieuw dierenasiel. Een strijd die recent resulteerde in een concreet plan met steun van de stad. “Dit was een eerste doel. Er moet nog veel meer gebeuren voor het welzijn van dieren in nood.” Fabrice reageert tevreden: “Deze nominatie kan helpen om het dierenwelzijn onder de aandacht te houden.”

(foto EFO)

Sofie Defever is een bezige bij. In De Branding, school voor buitengewoon onderwijs, is ze leerlingenbegeleider. Daarnaast volgt ze in de muziekschool klassieke zang en is ze lid van het koor Gaudi Canticorum. De moeder van vijf eigen kinderen en twee pleegkinderen is ook vrijwilliger op de Paulusfeesten en helpt bij waterpoloclub ROSC. Het meest bekend is ze van haar Zwammadammen, een groepje vrienden die het hele jaar door zwemmen in zee. “Het is mijn bedoeling om te tonen dat vrouwen er uit zien zoals ze zijn. Ik probeer die ‘body positivity’ uit te dragen en door de vele positieve reacties vinden we het niet erg om ons in badpak te tonen”, zegt Sofie. Over haar nominatie: “Ik ken de verkiezing en ben verrast. En uiteraard ook wel geflatteerd.”