Dit zijn de kandidaat-Kraks van Nieuwpoort: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Nieuwpoort.

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

Op 2 september nam Ann Verheye (64) afscheid van café Astra, na 33 jaar. In 1990 volgde ze er Roger Maes en Yvette Maurau op. Als echte Nieuwpoortse begon Ann haar carrière als zwembadredster in de Floreal. Dat was ze vier jaar. Daarna stapte ze in de horecawereld. In café Astra ontwikkelde ze een sterke band met de lokale bevolking én de vakantiegangers, door de opkomst van fietstoerisme. Voetbalclub VKNE Astra ‘90 en Wielertoeristen Club Nieuwpoort vonden er een thuis. “Ik ben echt blij met deze nominatie. Het is een prachtige afsluiter van een tijdperk en ik ervaar het als de kers op de taart van mijn carrière”, aldus Ann.

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

Heleen Verdievel (45), van theewinkel Thélene in de Franslaan, is niet alleen bezig met het verkopen van haar 170 soorten thee, maar zet zich ook in voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor theepluksters. Na een bezoek aan een plantage in Malawi (Oost-Afrika) waar ze zag dat vrouwen in erbarmelijke omstandigheden werken, startte ze een inzamelactie voor gesloten damesschoenen in goede staat. Volgend voorjaar wil ze de schoenen meesturen met een Belg die naar Malawi vertrekt. “De nominatie is super, maar ik ben vooral heel blij dat de schoenenactie een waar succes is waarmee ik heel veel mensen heel gelukkig kan maken.”

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

Als lid van Marathon Atletiek Club Westhoek (MACW) heeft hoogspringer Rowan Mommerency (16) bij de scholieren in augustus op het VK zilver behaald met een evenaring van zijn clubrecord (1,94 meter); een maand later haalde hij op het BK opnieuw zilver, nu met 1,91 meter. Rowan doet al sinds zijn zesde aan atletiek. “In het begin was het zoeken naar een leuke hobby, maar toen ik begon met atletiek, wist ik dat het voor mij was. Nu focus ik me al zo’n twee jaar op hoogspringen, mede dankzij mijn trainer Björn Ringoot, waardoor ik al goede prestaties heb neergezet. Ik vind het tof dat ik genomineerd ben. Ik had het niet verwacht.”

© IV

Sinds 1984 werkt Marc Coopman (60) bij de Dienst Netheid. Sinds 1995 is hij vaandeldrager van de stad. Hij is ook al 23 jaar voetbalscheidsrechter. “Het is een eer om erkend te worden. Het houdt niet alleen verband met mijn individuele inzet, maar ook met het belang van het levend houden van onze geschiedenis.” Als vaandeldrager speelt Marc een cruciale rol in het herdenken van historische gebeurtenissen, met de hulde aan het Koning Albert I-monument als hoogtepunt. “De Groote Oorlog mag nooit vergeten worden. Dankzij herdenkingsplechtigheden houden we onze geschiedenis in ere. Ik ben blij dat de functie langs deze weg erkend wordt.”

(foto PM)

Katrien Claeys (61) heeft ruim dertig jaar als thuisverpleegster gewerkt. In april vorig jaar kreeg ze de diagnose longkanker, ondanks haar gezonde levensstijl en het feit dat ze nooit rookte. Als moeder van drie en oma van vier is ze een van de gezichten van de Prolong vzw-campagne, die het stigma rond longkanker wil doorbreken. “Ik ben echt verrast en blij met de nominatie. Het is bijzonder voor mij, om zo betrokken te zijn bij deze campagne, aangezien ik relatief recent naar Nieuwpoort ben verhuisd. Het is een eer om op deze manier bij te dragen aan bewustwording rond longkanker en te pleiten voor begrip en empathie.”