Dit zijn de kandidaat-Kraks van Moorslede: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Moorslede.

“Mijn man en ik hadden al meerdere malen Noord-Afrika bezocht en dat waren steeds fascinerende en confronterende reizen geweest. We wilden nu eens heel Afrika doorkruisen van het noorden naar het zuiden”, aldus Beatrice Wyffels (62). “Ik heb na deze lange fietsreis van 19.500 km wel een heel andere kijk op het continent Afrika en ook op de wereld. Het was voor mij zowel fysiek, maar ook psychisch een inspannende reis. Moeilijk te verwerken waren de armoede, kinderarbeid, ontbrekende educatie, fanatieke godsdiensten, povere gezondheidsfaciliteiten, volledig andere mentaliteit van leven en denkwijze. Maar de altijd vriendelijke mensen die ons en mij hielpen, zullen ons steeds bijblijven.”

Ook Rogers vader was kerkbaljuw en als oudste van acht kinderen mocht hij niet verder studeren maar in de voetsporen van zijn vader treden. “Voor één jaar zei ik”, aldus Roger Verleden (94). “Dat zijn er uiteindelijk 78 geworden. Na mijn eerste communie werd ik al misdienaar voor 7 jaar. Ook heb ik 53 jaar delfwerk gedaan en na mijn pensioen op 78-jarige leeftijd deed ik nog altijd het onderhoud van twee kerkhoven. De functie was voor mij heel belangrijk. Er waren vroeger drie priesters en dus 3 missen ‘s morgens. Een hele voormiddag in de kerk en in de namiddag op het kerkhof. Je leert op die manier ook goed de gemeente kennen.”

“Mijn jongste dochter speelt hockey. Er wordt beroep gedaan op de ouders om scheidsrechter te spelen en ik had wel interesse om dat te doen. Ondertussen is het mijn derde jaar als scheidsrechter”, vertelt Pieter Vanhaverbeke (39). “Ik werd dit jaar genomineerd voor een scheidsrechterswedstrijd. Voor elke sporttak werd er één iemand geselecteerd uit alle inzendingen. Ik was de gelukkige voor de hockeysport. Ik voelde mij vereerd en ik wist niet dat mijn vrouw mij had ingeschreven. Als ik mij engageer voor iets, zet ik mij 200% in. Voor mij is het vooral ontspanning en een uitlaatklep. En qualitytime met mijn jongste dochter.”

“Ik ben vereerd, maar het gaat niet om mijzelf maar om wat ik kan betekenen”, aldus Jean-Pierre Outtier (66). “Met drie woorden die altijd mijn leven hebben getekend: respect, efficiënt, doeltreffend. De verhalen over oorlogen van mijn vader en grootvader helpen mij te verstaan wat die mensen meemaken. In 2018 waren we op reis in Oekraïne en werden we ontzettend vriendelijk ontvangen. Daarom zet ik mij in als vrijwilliger voor hen. We regelden fietsen, meubels, woonplaatsen… voor hen en ondertussen zijn er veel echte vrienden geworden. Als je blijft geloven in de beste wil van mensen, heb je de kans zaken te verbeteren. Alle lange tochten beginnen met een eerste stapje.”

“De turnkriebels en liefde voor de sport begonnen al in mijn jonge jaren toen mijn broers trucjes deden in de tuin”, aldus Hilde Dejonghe (64). “Als klein meisje wilde ik dat natuurlijk ook nadoen. Mijn beide dochters turnden bij de club waar ik vele trainingen bijwoonde en zo werd ik gevraagd om te helpen. Ik werd lid van het oudercomité, daarna officieel jurylid, volgde een cursus en werd gediplomeerd trainer. Ik kreeg deels verantwoordelijkheid van de club, werd voorzitter en blijf trainster en jurylid. Genieten van elke dag en alle mooie momenten, klaarstaan om de jeugd te helpen bewegen en hun plezier zien, daarvan gaan mijn ogen blinken.”