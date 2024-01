Dit zijn de kandidaat-Kraks van Middelkerke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Middelkerke.

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

Tom Vandenhouweele (bijna 63) heeft een stempel gedrukt op het sportlandschap in Middelkerke. Hij begon in 1985 als sportfunctionaris, werd projectmedewerker en finaal stafmedewerker vrije tijd bij het gemeentebestuur. Tom was betrokken bij zowat elk sportevenement sinds 1985. Daaronder een hele reeks kwarttriatlons, en het sport-voor-allen-idee en de ontwikkeling van de sportinfrastructuur, met als kers op de taart het sportpark Krokodiel, waar hij als projectcoördinator fungeerde voor Vita Krokodiel. Hij reageert verrast op zijn nominatie: “Ik had dit niet verwacht, maar ben wel blij. Ik zie het als een mooie afsluiter, nu ik binnenkort met pensioen ga.”

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

Het levensverhaal van Ingrid Lava (71) is er een van toewijding aan de gemeenschap en liefdadigheidswerk. Na haar humaniora in Immaculata De Panne werd ze kinderverzorgster en verpleegster. Vele jaren was ze de drijvende kracht achter de Onze-Lieve-Vrouweprocessie in Leffinge. Nu besteedt Ingrid haar tijd aan vrijwilligerswerk en de zorg voor haar kleinkinderen. Ze is vrijwilliger bij Samana Leffinge, een organisatie die zich richt op mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. Over de nominatie zegt Ingrid: “Ik ben verrast en blij dat mijn werk wordt geapprecieerd. Mijn toekomstplannen? Gezond blijven en mensen helpen waar ik kan.”

(foto Belga) © DAVID PINTENS BELGA

Het jaar 2023 was voor Gerben Kuypers (23) het jaar van de doorbraak, in het veld en op de weg. De sportieve hoogtepunten waren onder meer de Belgische titel bij de elite zonder contract in Lokeren en de zesde plaats op het WK in Hoogerheide. “Over mijn WK-prestatie werd het meest gesproken, wat ook normaal is gezien het internationale karakter”, zegt Gerben, die nu bij Circus-Reuz-Technord rijdt en ook een sterke wegcampagne reed. Hij pakte in het nieuwe veldritseizoen al twee overwinningen, in Ardooie en Oisterwijk. “De voorbije weken ging ik op stage in Spanje. Op 17 december hervat ik in Namen. Deze nominatie is een mooie erkenning.”

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

In 1997 richtte Marc Devos (68) samen met Erica Laleman in Leffinge de wandelvereniging De Spoetnikstappers op, met als doel steun te bieden aan Kom op tegen Kanker. Sindsdien organiseert de club jaarlijks tien wandelingen in en rond Middelkerke. Marc Devos is nu met pensioen en kan terugkijken op een gevarieerde loopbaan, die altijd om water draaide. Van visserijschool tot marine, internationale vaart tot duiksport: water is de rode draad in zijn leven. Hij reageerde als volgt op zijn nominatie:” Heel blij jawel, en ik spiegel me aan onze vorige kraks… allemaal toffe gasten, met het hart op de juiste plaats.”

(foto IV) © Isabelle Vanhassel IV

Kristof De Greve (39) is vliegtuigtechnicus bij TUI en jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij basketbalclub Mibac, waar hij de U8, de U10 en Mibac Two traint. Kristof is getrouwd met Annelies en vader van twee kinderen, en heeft een groot hart voor vrijwilligerswerk. Als vrijwilliger in de vrije basisschool Sint-Jozef in Leffinge, biedt hij wekelijks extra begeleiding tijdens de les LO aan een leerling met een visuele handicap en springt hij bij waar nodig tijdens uitstappen. Gevraagd naar een reactie op zijn nominatie, zegt Kristof bescheiden: “Ja, ik ben aangenaam verrast. Ik heb geen idee hoe dit tot stand is gekomen. Ik had dit totaal niet verwacht.”