Dit zijn de kandidaat-Kraks van Meulebeke: bekijk het hier

Joris Veys (67) kon na zijn studies aan de slag als boekhouder in de psychiatrische kliniek Sint-Jozef in Pittem en werkte er zich op tot administratief directeur. Het gemeenschapsgevoel heeft Joris niet enkel op de werkvloer opgestoken. Als jongere was hij reeds heel bedrijvig in de lokale KLJ-afdeling. In 1982 trad hij samen met Johan Vandewalle toe tot de Unizo-afdeling van Meulebeke. Hij ontpopte er zich in een mum van tijd tot de ideale secretaris, een functie die hij tot op de dag van vandaag nog steeds met veel inzet uitvoert. “Ik heb altijd gewerkt alsof het voor mezelf was, zowel in het beroeps- als in het verenigingsleven”, stelt hij.

Joy Vanmellaerts (28) is in de ruime regio geen onbekende meer. Haar deelnames aan talrijke missverkiezingen en aan Bake Off Vlaanderen hebben haar een status van Bekende Vlaming gegeven. Joy volgde een opleiding voeding en verzorging aan het Sint-Jozefsinstituut in Tielt en deed er nog een jaar bejaardenzorg bij. In 2014 nam ze deel aan de Miss Coast-verkiezing en werd ze door de missmicrobe gebeten. “Verkiezingen als Miss België, Supermodel, Miss Elegance, Miss Fashion en Miss Tattoo volgden elkaar op. Ondertussen werkte ik in de horeca tot ik onlangs besliste om met Joy’s Bakery, gespecialiseerd in het bakken van cupcakes, als zelfstandige ondernemer van start te gaan.”

Warre Vangheluwe (22) groeide samen met zijn broers Robbe en Seppe op in de Elbestraat in Meulebeke. Na zijn lagereschooljaren trok hij voor twee jaar naar campus De Reynaert in Tielt en vervolgens voor vier jaar naar het VABI in Roeselare waar hij dierenzorg volgde. Samen met zijn broers was koersen de uitgelezen hobby. Hij startte op 7-jarige leeftijd bij de Tieltse Renners en maakte de voorbije seizoenen deel uit van het developmentteam van Soudal-Quick Step. Aan zijn rijk palmares voegde hij dit jaar twee prestigieuze wedstrijden: Gullegem Koerse en Omloop Mandel-Leie-Schelde. Hij tekende nu een contract tot en met 2025. “Nu gaat mijn droom echt in vervulling.

Annick Duyck (48) is momenteel hoofdverpleegkundige (onder meer op de dienst oncologie) in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Naast haar veeleisende dagtaak is Annick ook nog medevoorzitter van de plaatselijke Markantafdeling. “Een vereniging die me veel energie schenkt”, zegt ze. Door haar inzet, samen met een dynamisch bestuur en medevoorzitter Lieselot Devriese, bloeit de vereniging met 141 leden als nooit tevoren. Annick is gehuwd met Frederick Verhoye. Amélie is hun 15-jarige dochter die bij Folle et Fou de pannen van het dak danst en waar Annick ervoor zorgt dat de dansers steeds mooi aangekleed en geschminkt op het podium verschijnen bij wedstrijden.

Guido Devolder (68) is een bezige bij. De onderwijzer, al superactief binnen de plaatselijke Chiroafdeling, jeugdclub De Krulle en de lokale jeugdraad, werd voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie en stond aan de wieg van vzw De Miere, de Bonte Berenfeesten en de ridderorde van de Grote Beer. Hij speelde bij de Jempi-Boys liefhebbersvoetbal en was betrokken bij een dozijn toneelstukken. Karel zet nog steeds zijn schouders onder de Bondswerking in Meulebeke. Guido is nu bijna 50 jaar actief bij zeehengelclub De Zalmvissers, zijn ultieme ontspanning. “Dit is allemaal mogelijk geweest dankzij de prachtige groepen medewerkers die er steeds waren en nog zijn.”