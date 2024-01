Dit zijn de kandidaat-Kraks van Mesen : bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Mesen.

Jacqueline Herkelbout (70) is al twee jaar op vrijwillige basis verbonden aan de Mesense bibliotheek. Elke woensdag en elke zaterdag is ze trouw op post voor de Mesense lezers. “En op maandag komen de schoolkinderen langs”, legt Jacqueline uit. Het vrijwilligerswerk in de bibliotheek doet Jacqueline terugdenken aan haar actieve loopbaan, toen was ze attractiemedewerkster in Bellewaerde Park. “Ik word opgewekt en blij als ik een babbeltje kan slaan. Het doet plezier dat ik daarvoor gewaardeerd word en zo genomineerd werd voor de Krak van Mesen”, aldus Jacqueline. In het verleden was Jacqueline één van de Mooimakers van Mesen tot ze in 2016 tijdens het opruimen ten val kwam in de gracht en haar pols brak.

Bij Okra Mesen is Jean Vanhoorne (78) al 20 jaar voorzitter en hij bouwde de vereniging samen met zijn echtgenote Yvonne Deneut uit tot één van de actiefste verenigingen van Mesen. “Telden we vroeger 50 reizigers op de bus, dan zitten we nu aan 90. En ze komen ook van buiten Mesen om mee te gaan”, zegt Jean. Hij spreekt over een voltijdse dagtaak om alles geregeld te krijgen. “Deze nominatie doet je de vele werkuren vlug vergeten.” Als voormalig directeur van VBS Mesen beschikt Jean nog steeds over het organisatorisch talent om de vereniging te leiden. “Voor mijn 20ste jaar als voorzitter gaf ik een gratis feest voor de leden. Misschien moet ik onder één van de leden wel de persoon zoeken die me nomineerde.”

Louise Johnston (37) kwam op 18-jarige leeftijd vanuit Londonderry, Noord-Ierland naar Mesen. “De Vredesschool was net geopend en ik was hier te gast met een groep katholieke en protestantse jongeren uit Noord-Ierland en Ierland om er vredesgesprekken te volgen. Dat ik op mijn manier een beetje vrede bracht in mijn geboorteland doet mij een enorm plezier. Mesen toont elke keer weer opnieuw een vredesstad te zijn.” Louise Johnston huwde met Anthony Huyghe, samen hebben ze drie kinderen: Dylan (15), Axana (13) en Noah (10). Dat ze nu tot Krak van Mesen werd genomineerd doet haar enorm veel plezier. “Ik werd hier vanaf het begin aanvaard”, aldus Louise. Ze werkt bij Familiehulp.