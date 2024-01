Dit zijn de kandidaat-Kraks van Menen: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Menen.

(foto RB)

Menenaar Sunny Kumar (34) werd op zaterdag 4 maart gekroond tot keizer carnaval in het Meense stadhuis. Sunny I is zo de jongste keizer carnaval in het land. “In 2006 kreeg ik de carnavalmicrobe te pakken. Een goede vriendin van me zat in een Meense carnavalsvereniging en ik geraakte zo verkocht. Het was wel nog wachten tot 2011 vooraleer ik voor het eerst meedeed aan de verkiezing”, legt Sunny uit. En het was meteen prijs. Later deed hij dat kunstje nog eens over en in 2018 werd hij zelf verkozen tot prins carnaval van West-Vlaanderen. “Ik ben bekend in Groot-Menen en wil aantonen dat de stad wel degelijk nog leeft”, reageert hij op zijn nominatie.

(foto CLL)

Een 21-jarige, hippe en frisse verschijning die het hart op de tong heeft. Geen betere manier om Kjenta Vanden Bussche te omschrijven. De studente liet afgelopen jaar haar stem horen toen ze, op weg naar het ziekenhuis, gehinderd werd. Als slechtziende maakt ze gebruik van glijlijnen in het straatbeeld. Helaas gaat niet iedereen daar zo respectvol mee om. Deze Krak-kandidate brak daarom een lans en vroeg om meer respect en begrip voor blinden en slechtzienden. Haar video over haar wandeling naar het ziekenhuis ging in geen tijd viraal. “We zijn slechtziend of blind, we zijn geen aliens. Het enige wat we willen is een beetje begrip!”

De Meense Grote Markt heeft er sinds eind april een trekpleister bij. Op de plek waar vroeger Café ’t Postje werd uitgebaat vind je sinds kort boEgie woEgie: een kunst- en cultuurhuis dat ook een bar heeft. De voorzitter van deze non-profitorganisatie is wereldburger, maar vooral Menenaar, Alexandre Traïkos (29). Hij kan rekenen op een team van zo’n 70 vrijwilligers, “maar er zijn er nog altijd meer welkom”, geeft hij aan. “Het is de bedoeling dat je in boEgie woEgie kan ontdekken: nieuwe mensen, nummers en inzichten. Hou onze Facebook- en Instagrampagina zeker in de gaten voor komende evenementen”, aldus Traïkos.

(foto CLL)

Rekkemnaar Jacques Dufourmont (66) is het schoolvoorbeeld van discretie en toch is hij niet uit het culturele weefsel van de stad weg te denken. Als een ware encyclopedie van de lokale geschiedenis speelde hij een cruciale rol bij het opzoekwerk rond de struikelstenen. Gepassioneerd door cultuur is hij ook de drijvende kracht tijdens de wedersamenstellingen die de Breugelfeesten maken tot wat ze zijn. Hoewel hij ondertussen zijn tienerjaren al lang achter zich heeft gelaten, blijft hij jong van geest en kan hij de jeugd prikkelen voor geschiedenis. “Wie zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd die te herhalen!”, geeft hij aan.

(foto CB)

Slash Depover (28) is van bij zijn geboorte slechtziend, maar dat houdt hem niet tegen om als mooimaker zwerfvuil op te ruimen in zijn eigen buurt. “Glimmende blikjes kan ik goed zien liggen, maar als slechtziende is het moeilijk om niet in irritante hondendrollen te stappen”, zei hij begin dit jaar in onze krant. “Ondertussen zocht ik vrijwilligerswerk dat beter bij mij past. Ik help in de keuken van een bioboerderij en speel piano voor de bewoners van woonzorgcentra. Ik ga in een leefgroep schaken met mindervalide mensen en in de bibliotheek neem ik deel aan de babbels voor anderstaligen. Anderen helpen is voor mij een manier om mezelf verder te ontwikkelen”, aldus Slash.