Dit zijn de kandidaat-Kraks van Maldegem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Maldegem.

(foto MIWI)

Voor dirigent Jan Wauters (64) is 2023 een jaar om in te kaderen. Met zijn gemengd koor Canticorum, waarvan hij al vijftien jaar dirigent is, bracht hij een huldeconcert met liedjes van Will Tura. Drie keer op rij lieten ze cc Den Hoogen Pad vollopen. Alles bij elkaar woonden liefst 1.100 mensen het concert bij. Maar dat was nog niet alles. Op het laatste concert kwam Will Tura in hoogst eigen persoon langs en zong hij het Mooi, ’t leven is mooi mee. Zowel dirigent Jan Wauters als de koorleden werden door de meester van het Vlaamse lied geprezen voor hun prestatie. Verder scoorde Jan dit jaar ook met het Warmhoflied, dat hij naar aanleiding van Werelddementiedag componeerde voor wzc Warmhof, waar hij ook dirigent is van het Geheugenkoor.

(foto MIWI)

Toen Kristian Neirynck (59) in 2018 de diagnose van multiple sclerose (MS) kreeg, kwam dat hard aan. Maar bij de pakken blijven zitten is niet aan hem besteed. De voormalige zaakvoerder van Tuinen Neirynck richtte de vzw Kristian en MS op, waarmee hij geld inzamelt voor goede doelen. Dit jaar reed hij, ondanks zijn ziekte, in Nederland met zijn handbike de 410 kilometer lange Waterlinieroute van Edam naar Bergen op Zoom. Van daar reed hij nog eens naar Maldegem, goed voor 120 kilometer extra. Financiële steun voor specifieke projecten, waarbij vooraf met verenigingen of organisaties afgesproken wordt hoe en wanneer ze die zullen verwezenlijken, dat is het opzet van Kristians vzw. Meer info op www.kristianenmsvzw.be.

Singer-songwriter Louis De Roo (27) werd dit jaar uitgeroepen tot Culturele Ambassadeur van Maldegem. Nadat hij in 2022 met zijn singersongwriterproject Isaac Roux de publieksprijs van Humo’s Rock Rally won, kroonde hij zich begin 2023 tot een van de drie winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, de jaarlijkse wedstrijd op zoek naar nieuw muzikaal talent. Het jaar kon niet beter starten voor de jonge muzikant, want zo’n titel opent veel deuren. Zo stond Isaac Roux op Dranouter, Rock Zottegem, Blues Peer, M-idzomer in Leuven, Rijversfestival in Lievegem en het Herbakkersfestival in Eeklo. In oktober stond hij ook nog eens in een uitverkochte AB Club. En 2024 belooft een minstens even indrukwekkend jaar te worden.