Dit zijn de kandidaat-Kraks van Lo-Reninge: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Lo-Reninge.

Mieke Verkarre. (foto KVCL)

Mieke Verkarre (62) uit Pollinkhove stond 38 jaar achter het fornuis van brasserie De Lisdodde op de wijk Fintele in Pollinkhove. Eind november trok ze de deuren van De Lisdodde achter zich dicht na een carrière van 45 jaar in de horeca. “Ik had deze nominatie niet verwacht”, zegt Mieke. “Ik heb altijd met hart en ziel gekookt en met veel liefde samen met mijn man Dirk, en later met de hulp van onze dochter Shaline, De Lisdodde uitgebaat. Veel klanten en buren zijn vrienden geworden. De vele leukegesprekken met de klanten, de Fintele-kermissen en de herinneringen aan onze medewerkers door de jaren heen: ik denk dat ikhet wel zal missen.”

Julien Slembrouck. (foto gf)

Julien Slembrouck (22) uit Lo was drie jaar bondsleider van KSA Lo, maar zette daar in september een punt achter. “Ik woon al heel mijn leven in Lo-Reninge”, zegt Julien. “Van kinds af aan was ik lid van deKSA en daarna werd ik leider. Vervolgens maakte ik drie jaar met veel plezier deel uit van de hoofdleiding. Ik hoop nog lang in Lo-Reninge te mogen wonen, want hier zijn veel vriendschappen ontstaan. Binnen de jeugdraad van Lo-Reninge blijf ik wel nog altijd actief”, besluit Julien. “Maar nu wil ik eerst mijn studies afwerken. Ik zit in mijn laatste jaar grafische designer.Ik ben uiteraard zeer vereerd met deze Krak-nominatie.”

Pascal Hendriks. (gf)

Pascal Hendriks (51) uit Noordschote gaf na zes jaar voorzitterschap van Unizo Lo-Reninge de fakkel door aan Lindsy Swartelé. Hij blijft wel ondervoorzitter van de plaatselijke afdeling van de zelfstandigenorganisatie. Pascal behaalde als trainer van de U17 van JV Lo-Reninge het voorbije seizoen ook de kampioenstitel. “Ik heb nooit de bedoeling gehad om nominaties of awards binnen te halen, integendeel”, zegt de uitbater van computerzaak First Computers in Reninge. “Ik heb het enkel gedaan omdat ik het graag deed en omdat ik er veel voldoening uit haalde. Maar als zo’n Krak-nominatie er uiteindelijk toch komt, dan ben ik daar uiteraard wel een beetje trots op.”

Kurt Boone reed al drie keer in Kortrijk. (foto DM) © Mares David

Rallypiloot Kurt Boone (34) heeft er een druk rallyseizoen opzitten. “We namen deel aan 16 wedstrijden, 13 met de Mitsubishi en drie met de nieuwe Fiesta R5”, zegt de autohandelaar uit Pollinkhove. “We hebben een goed seizoen gereden. We stonden in totaal vijf keer op het podium. Ik vind de nominatie wel bijzonder. De reden dat ik dit jaar aan zoveel wedstrijden deelnam, is omdat ik volgend jaar minder zal rijden”, vervolgt Kurt. “Dan staat namelijk de verhuis van mijn garagebedrijf op de planning wegens onteigening voor de heraanleg van de N8.Wanneer we precies verhuizen, is nog niet duidelijk. Alles hangt af van de vergunning van de nieuwe locatie.”

Eveline Bollengier (foto KVCL)

Eveline Bollengier (40) uit Pollinkhove runt samen met haar man Dietrich Leuridan het bedrijf Leuridan Agro Logistics. Dit jaar organiseerden ze de fuif ‘N8 van de Ketsploate’. “We hadden nooit durven dromen dat ons ideetje dat ontstond op onze teambuilding, om enkele lokale landbouwers met gezondheidsproblemen te helpen, zo’n groot succes zou worden”, zegt Eveline. “We konden een opbrengst van ruim 21.000 euro doorstorten naar de vzw Boeren op een Kruispunt. Op 20 januari 2024 organiseren we een tweede editie. Ik zie het als een nominatie voor ons team, ze verdienen het. Het is ook een pluim op de hoed voor alle verenigingen die ons helpen.”