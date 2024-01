Dit zijn de kandidaat-Kraks van Lichtervelde: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Lichtervelde.

Patrick Vermeulen (62) en zijn vrouw Martine Goegebeur (62) wonen in de Beverenstraat. Hij is gepensioneerd. Patrick staat elke weekdag ’s ochtends aan het zebrapad in de Statiestraat om de schoolkinderen te helpen oversteken. “Dat doe ik al zes jaar, maar daarnaast ga ik op ziekenbezoek, vooral bij alleenstaanden en werk ik als vrijwilliger in het woonzorgcentrum waar ik wandel met de mensen uit de afdeling dementie. Bij het Rode Kruis ben ik al 42 jaar vrijwilliger.”

“Ik doe dat vrijwilligerswerk graag en zeg altijd: als je vrijwilligerswerk doet, moet je het graag doen. Anders moet je er niet aan beginnen.”

Katrien Vanheule (46) en haar partner Jan Kinds (49) wonen in de Hoogstraat. Katrien heeft twee zonen, Matthijs (16) en Bastiaan (14). Katrien is tandarts. In september ging ze mee met de vzw Together we’re strong naar Oeganda om daar medische zorg te verlenen. “Dit avontuur was tegelijkertijd prachtig, maar ook heel intens en ontluisterend. Het belang van goede zorg is zeer groot en zou geen luxe mogen zijn.” Een team van zes tandartsen dienden rudimentaire zorg toe en verwijderden heel veel tanden. “De dankbaarheid van de bevolking is zeer groot, waardoor je heel veel voldoening haalt uit wat je doet, al is het een druppel op een hete plaat, we brengen hoop.”

Lore Vanbesien (39) woont samen met haar partner Dieter Van Iseghem (44) in de Essestraat. Lore heeft twee kinderen, Cyriel (9) en Maurice (7), en twee pluskinderen Lukas (15) en Lowie (10). Lore treedt graag op de voorgrond als entertainer, zo speelt ze mee in het theatercafé Guido, beroepshalve is ze kleuterjuf.

“Mensen samenbrengen om plezier te beleven, vind ik heel leuk en geeft me een kick. Als ik iets tot stand wil brengen, gooi ik alles in de strijd.” Ik hoop nog veel dingen te realiseren en heb alvast heel wat wilde ideetjes waar ik keihard voor zal werken om ze erdoor te krijgen.”

Stefanie Syoen (36) woont samen met haar echtgenoot Tom Broucke (36) en hun twee kindjes Vic (9) en Nona (7) in de Molenlaan. Stefanie is voorzitter van de harmonie De Burgersgilde. “Ik trek mij binnen vzw De Burgersgilde al enkele jaren de bestuurstaken aan, maar dat doe ik zeker niet alleen”, benadrukt Stefanie. “Ik vind het leuk om met ons bestuur uitdagingen aan te gaan, maar kan evenveel plezier beleven aan de organisatie van een gewoon voorjaarsconcert.”

“Ik kan hier meteen een heel team aan vrijwilligers binnen onze vereniging opsommen die de titel van Krak minstens even hard verdienen!”

Christof Bossu (43) woont in de Gaaipersstraat en is samen met Ilse Herpoelaert. Hij is plusouder van Laura en René. Op professioneel gebied voert Christof pleisterwerken uit. Hij is lid van de supportersclub van KFCL, waar hij bij elke activiteit klaarstaat om te helpen. Dit jaar ging hij mee als begeleider naar Rock voor Specials in Evergem en kroop hij een hele namiddag in een olifantenpak voor de Jumborun. “Ik ben wel wat verwonderd over deze nominatie en ik voel mij vereerd, het is fijn als rasechte Lichterveldenaar om genomineerd te worden voor Krak van de gemeente. Of ik het verdien om Krak te worden? Dat laat ik over aan het publiek.”