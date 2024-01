Dit zijn de kandidaat-Kraks van Lendelede: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Lendelede.

Lars Montegnies is met zijn 18 jaar de jongste professionele sporter van Lendelede. Hij tekende recent een profcontract bij Anderlecht waar hij nu bij de RSCA Futures speelt. Lars ademt voetbal al sinds hij 5 jaar was. Hij sloot aan bij KFC Lendelede, speelde nadien 3 jaar bij SV Roeselare en maakte dan de overstap naar KV Kortrijk waar hij in het begin van het huidig seizoen mocht meetrainen met het eerste elftal en ook enkele keren mocht meespelen. Tot Anderlecht aan de deur stond en hem op zijn 17de een profcontract voorstelde. “Als je zo’n aanbod krijgt, moet je dat volgens mij aannemen”, zegt Lars. “Ondertussen werd ik ook al geselecteerd voor de Rode Duivels U19.”

Mia Fournier (66) uit de Manpadstraat is een superactieve en sociale vrouw. Ze is actief als vrijwilliger in diverse projecten. “Dag en nacht zouden voor mij iets langer dan 24 uur moeten duren”, zegt Mia. Mia gaf les in verschillende scholen, was pedagogich ICT-coördinator in twee schoolgemeenschappen. Ze ging in juli 2017 met pensioen. Waar ze allemaal mee bezig is: familiegeschiedenis uitzoeken, brieven van soldaten uit WO I digitaliseren in Flanders Fields Museum, huiswerkbegeleiding anderstaligen, secretaris van de vzw Anak Bangsa Indonesia die een opvangcentrum voor tien weeskinderen oprichtte, steun voor de heropbouw van een gezondheidscentrum in Senegal…

Historicus Dries De Zaeytijd (41) uit de Kortrijkestraat, winnaar van de Cultuurtrofee 2022, is een van de vijf Krak-genomineerden. Voor zijn recent boek over een Roeselaarse veloschoenmakerij, maar ook voor zijn belangeloze inzet voor de lokale Fietsersbond. “Ik werk als wetenschappelijk medewerker in het Wielermuseum Koers in Roeselare, waar ik historisch onderzoek doe naar de koers en via nationale en internationale contacten met de wielerwereld de museumcollectie probeer uit te breiden.” Zijn passie voor de fiets deelt hij met de Lendeledenaren. “Ik ben medestichter van de Fietsersbond die het ‘Fietsbusproject’ opstartte om kinderen veilig van en naar school te begeleiden.”

Topjudoka Jarno Dewulf (22) uit de Hulstemolenstraat bouwt al van zijn 6 jaar aan een judocarrière met tal van nationale en internationale successen. Nu is hij als senior nog bij de besten van het land, ook al moet hij judo combineren met een job als zelfstandig tuinaannemer. “Ik zou graag meer tijd vrijmaken voor mijn judotrainingen, maar als zelfstandige kan dat niet. Tenzij ik voldoende geld zou verdienen met judo en dan misschien wel zou kunnen gaan trainen bij de nationale selectie in Antwerpen”, zegt hij.

Jarno bereikte in zijn judocarrière nationale titels en tal van ereplaatsen op Europese tornooien én recent nog een Vlaamse en een Belgische titel bij de seniores.

Kimberly Cottignies (41) wilde als kind al een eigen snoepwinkel en maakte die droom twee jaar geleden waar. Dankzij haar ondernemersgeest en creativiteit én haar gezin dat pal achter haar idee stond. Wat begon met onlineshop De Spekke en is nu ook een fysieke winkel. “We zijn begin 2021 in de coronaperiode online met De Spekke gestart omdat ik mensen kleine gelukjes wou bieden”, zegt ze. Sinds maart van dit jaar is er ook een fysieke winkel. Kimberly is niet alleen een sterke ondernemer, ze veroverde ook haar plaats in de gemeente. De Roefelaars waren welkom in de winkel en als er een evenement georganiseerd wordt in Lendelede is De Spekke van de partij.