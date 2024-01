Dit zijn de kandidaat-Kraks van Ledegem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Ledegem.

“In maart 2020 begon ik met voedselbedeling in Groot-Ledegem”, vertelt Magina Verstraete (52), oprichtster van ‘t Free Shopke. “Dat startte aanvankelijk van bij mij thuis, met een Facebookgroepje van tien à vijftien gezinnen. Toen we na verloop van tijd aan dertig gezinnen zaten, verhuisden we de voedselbedeling naar de hangar van een buurman. Er is enorm veel armoede onder ons eigen volk en daar voel je toch een zekere onmacht bij. Door omstandigheden krijgen mensen het soms moeilijk. Zien hoe je bijvoorbeeld door ziekte laag kan vallen, dat raakt me. Ik vraag dan ook: help ons helpen. Elke kleine bijdrage tovert immers een glimlach op iemands gezicht.”

Meer dan 45 jaar was Reginald Vermeersch (66) actief bij de ambulancedienst. “Ik ben gestart als stagiair brandweerman en ambulancier in 1978. Zo’n 25 jaar geleden werd ik verantwoordelijke voor de ambulancedienst Ledegem, maar sinds 1 oktober ben ik met brandweerpensioen. Verantwoordelijk zijn voor onze dienst 100 was geen eenvoudige opdracht, maar ik haalde er wel veel voldoening uit. Als hulpverlener blijf ik het nog steeds een van de mooiste uitdagingen vinden om vrijwillige brandweerman of ambulancier te mogen zijn.” Reginals zegt dankbaar en trots te zijn dat hij al die tijd deel kon uitmaken van een prachtig korps met veel toffe collega’s.

Arne Lips (28) is piloot sinds 2013 en doet al zijn hele leven aan ballonvaren. “Mijn pa is piloot en heeft zijn eigen ballonbedrijf, Ballonteam Lips. Van kinds af wilde ik daarom ook piloot worden.” Arne haalde de eerste plaats op het grootste ballonevent van Europa in 2023 en versloeg zo meer dan 400 deelnemers. “Omdat de wedstrijd tijdens de vakantie plaatsvond en ik met vrienden deelnam, was het eigenlijk heel relaxt. Maar zodra we goed gestart waren, was er steeds meer focus. Om op het einde van de week op het podium te staan samen met enkele andere toppers maakte me wel blij. Dat was het resultaat van een sterk team: winnen doe je niet alleen in het ballonvaren.

Frank Desseyn (57) werd in 2000 lid van Gezinssport en werd later afgevaardigde bij de vergaderingen van Gezinsbond. Sinds 2005 is hij voorzitter van Gezinssport en sinds 2018 ook voorzitter van Gezinsbond. “Als voorzitter bereid en leid ik de vergaderingen en coördineer ik de activiteiten. Daarbij is het belangrijk om iedereen te laten meedenken, de verantwoordelijkheid te verdelen en om werkgroepen te maken zodat iedereen zich belangrijk voelt. Het geeft me veel voldoening als de andere bestuursleden enthousiast zijn om te werken in de vereniging. Mensen, vrienden en familieleden samenbrengen en plezier laten beleven op de activiteiten vind ik belangrijk.

“18 jaar geleden startte ik als onthaalmoeder door mijn liefde voor kinderen”, vertelt Barbara Babs Desmet (45). Doorheen de jaren kwam er af en toe een pand vrij in de Kasteelstraat, waardoor ze nu vijf locaties heeft. “Mijn levenswerk is zo goed als voltooid, maar zeg nooit nooit. Het blijft kriebelen. Dankzij een sterk team van 20 medewerkers kunnen we nu 70 naschoolse kindjes, 50 peuters en 34 baby’s opvangen. De organisatie van dat alles is heel druk en zwaar, maar ik blijf het volhouden door de liefde van en voor de kinderen. Het brengt me levenskracht en -vreugde. Kinderen zijn mijn leven. Ik zorg voor elk kind alsof het van mij is. Hun glimlachjes zijn onbetaalbaar.”