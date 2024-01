Dit zijn de kandidaat-Kraks van Langemark-Poelkapelle: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Langemark-Poelkapelle.

(TOGH) © TOM GHEERAERT

De cultuurraad bekroonde in maart Tuinhier Langemark-Poelkapelle met de Cultuurprijs 2022 naar aanleiding van het 100-jarige jubileum van de vereniging voor mensen met groene vingers. Mede onder impuls van voorzitter Heidi Van Zele (51) was Tuinhier dan ook heel actief in 2021. “Ik vind deze nominatie verrassend, maar heel fijn”, lacht Heidi. “Ik had het niet verwacht. Ik probeer een nieuwe boost te geven aan Tuinhier door te proberen mensen aan te spreken en in de vereniging te krijgen. We moeten vooral zorgen dat de vereniging blijft bestaan en niet verloren gaat.” Heidi is getrouwd met Tom Decoster en mama van Jana en Lore.

(foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Herman Vannieuwenhuyse (69) is getrouwd met Josiane De Kock en heeft vier kinderen: Charlotte, Hendrik, Isabelle en Liselot. De gepensioneerde militair is al twaalf jaar voorzitter van de Gezinsbond Langemark-Poelkapelle. Hij is ook nog lid van de Kerkraad en hij zit in het comité dat de bebloemingsactie organiseert. Als vrijwilliger op de zorgcampus zie je hem ook vaak rondrijden met het busje van het OCMW. “Onlangs hebben we met onze werkgroep de kerststerren gehangen bij de kerk en aan de toegangswegen van Langemark. Ik ben iemand die graag bezig is”, knipoogt Herman. “In een vereniging doe je het niet alleen, maar samen met anderen.”

(foto TOGH) © TOM GHEERAERT

Meer dan 40 jaar baatte Marc Decaestecker (61) met hart en ziel feestzaal Caracas en café De Sportman langs de Boezingestraat uit en bood zo een gastvrij onderkomen voor tal van verenigingen. Vanuit zijn café zette hij ook de gemeente op de kaart in Wales als een van de drijvende krachten achter de herdenking van de Welshe dichter Hedd Wyn en de komst van het Welsh National Memorial Park. Op 31 december hangt hij echter zijn kookpotten aan de haak. “De nominatie overvalt me. Het is een beetje emotioneel omdat ik stop, maar het voelt als een bevestiging van het mooie werk dat ik altijd heb mogen doen. Het doet enorm veel deugd.

(foto Sportpix)

Noor Debouck (18) is libero bij Asterix Avo Beveren in de hoogste klasse van het Belgische damesvolleybal. Bovendien mocht ze dit jaar ook meedoen aan het EK met de Yellow Tigers en trok ze met diezelfde nationale ploeg naar het olympisch kwalificatietornooi in Japan. “Een zot jaar en een bevestiging dat ik opnieuw een stap in de goeie richting heb gezet”, glundert Noor, die ergotherapie studeert. Noor stamt uit een echt volleybalgezin en begon destijds bij Vlamvo Vlamertinge. “Ik moet veel opofferen en ik heb een drukke agenda. Zo zat ik vorige week nog in Polen. Het is het echter allemaal waard en deze nominatie doet mij dan ook enorm deugd.”

(foto THOG) © TOM GHEERAERT

Bart Cappoen (41) is getrouwd met Marieke Sarrazin en papa van drie kinderen: Reinout, Liedewij en Pepijn. Als hij niet aan het werken is als opvoeder in het VTI in Roeselare zet hij zich in voor het verenigingsleven. Zo leidde hij met het Sint-Maartenscomité de intrede van de goedheilige kindervriend in goede banen en was hij een van de drijvende krachten achter de terugkeer van de Dolle Dinsdag Stoet tijdens de kermis op de Madonna. “Daarnaast zit ik ook in de ouderraad en wat losse dingen”, vertelt Bart, die ook als Clown Pepito een lach op kindergezichten tovert. “Deze nominatie geeft energie en een boost om door te gaan met wat ik bezig ben.”