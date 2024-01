Dit zijn de kandidaat-Kraks van Kuurne: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Kuurne.

(foto TV)

Kurt Herman (56) is al 12 jaar onafgebroken coach bij Kuurne. Eerst trainde hij tien jaar de jeugd tot hij vorig seizoen de overstap maakte naar de eerste ploeg. Die overstap bleek een gouden zet. Dit jaar werd hij kampioen met Eendracht Kuurne, wat niemand de afgelopen 16 jaar is gelukt. “Mijn trainingen zijn hard, maar rechtvaardig.” De goedlachse Kuurnenaar woonde in zijn jeugdjaren in Hulste, maar voor de liefde verhuisde hij naar Kuurne. Gepassioneerd door voetbal schenkt hij Kuurne nu ook een eerste titel en een stapje hogerop naar 3de provenciale. Een echte Kuurnse Krak in zijn vak dus.

(foto TV)

Katrien Bonte (58) fleurde het afgelopen jaar Kuurne op met verschillende gedichten. Ze werd namelijk verkozen tot stadsdichter voor het feestjaar van Kuurne. Die rol vervulde ze met verve. Op Facebook plaatste ze altijd al gedichten onder de noemer ‘tekstamentjes’, dus toen Francis aanklopte met de vraag om een jaar Kuurne lang Kuurne te doorspekken met poëzie, kon ze als rasechte Kuurnenaar geen ‘nee’ zeggen. Nu vind je overal haar Kuurnamentjes. “Kort en Bontig is mijn stijl. Ik durf te zeggen: op zijn Kuurns”, aldus Katrien.

(foto TV)

Jos Wylin (69) heeft muziek in de vingers. Al sinds zijn tiende componeert hij zijn eigen melodieën. Op jonge leeftijd kwam hij in contact met Belgisch componist Herman Roelstraete. Hij leerde de kneepjes van het vak en componeerde dit jaar de Kuurnse hymne ter ere van 900 jaar Kuurne. “Ik ben een Kuurnenaar in hart en nieren en ben dan ook vereerd dat mijn stuk de Kuurnse geschiedenisboeken zal ingaan!” In de hymne zitten 39 instrumenten verwerkt en elk instrument moest voorzien worden van de juiste speeltechnieken, dynamiek, klankkleur en balans. Een werk dat heel wat tijd heeft gekost

Bokster Oshin Derieuw (36), die al enkele jaren in Kuurne woont, vertegenwoordigt volgend jaar ons land op de Olympische Spelen in Parijs. Momenteel is ze wereldkampioen bij de lichtste klasse onder 66 kilogram. Het is dus geen katje om zonder handschoenen vast te pakken. “De liefde voor de sport ontdekte ik toen ik toevallig samen met een vriendin ging kijken naar een bokswedstrijd in Roeselare”, vertelt ze. “Daar kreeg ik de smaak te pakken, en nu ben ik dagelijks in de sporthal te vinden.” En volgend jaar zet ze Kuurne misschien wel sportief in de verf met een bronzen, zilveren of gouden plak op de Olympische Spelen.

Filiep Nottebaert (65) is al heel zijn leven ingeburgerd in het Kuurnse gemeenschapsleven. Elk jaar brengt hij zoveel volk op de been op de Grote Kuurnse Rommelmarkt. Als voorzitter van de Ommeganckgezellen startte hij 25 jaar geleden met het organiseren van de rommelmarkt samen met zijn twee zonen. Vandaag telt het evenement al 450 standen en staat het hoog op de rommelmarktenlijst van standhouders. “We moeten opletten dat we binnenkort niet alle Kuurnse straten inpalmen”, lacht Filiep. Kuurne zit in Filieps hart en dat zal altijd zo blijven. Hij draagt een grote steen bij aan het gemeenschapsleven in Kuurne en maakt er echt wel een bruisende stad van.