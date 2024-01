Dit zijn de kandidaat-Kraks van Kortrijk: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Kortrijk.

© Kurt De Schuytener

Ingrid Verhelst (64) heeft sinds 2016 jongdementie maar blijft positief in het leven ook al is dat niet eenvoudig. Ingrid woont nu een jaar in ‘Het Portiek’, een afdeling speciaal voor jongdementen van het woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk. Ze wil het taboe van jongdementie doorbreken. “Er zijn veel mensen die niets van de ziekte afweten en ons afwijzen”, zegt Ingrid. In 2019 schitterde Ingrid al in ‘Iedereen Beroemd’ tijdens de vuurdoop indoor skydiven. Ingrid stond ook op het toneel met de voorstelling “De Loteling” waar mensen met jongdementie hun verhaal vertelden en dit voorjaar schitterde Ingrid in ‘Restaurant Misverstand’ op TV1. En ja: “Ik pak alles mee wat voor mij nog doenbaar is en binnen mij mogelijkheden ligt.”

(gf)

Ringo Haemers (46) kan bijna driehonderd Gambiaanse kinderen helpen met vzw Gambiahelpers. Samen met zijn vrouw Sylvie D’Hondt richtte hij de organisatie op in 2018. Met een bedrag van tien euro per maand kunnen mensen een kind steunen. Zo krijgt het kind scholing, medische verzorging, voeding en kledij. Een jaar later kochten de Gambiahelpers een stuk grond om een Engelse school op te bouwen. Vandaag telt de school 83 leerlingen. Ringo kan niet werken wegens gezondheidsproblemen, maar dat geeft hem tijd om zich zo veel mogelijk in te zetten voor Gambia. “Ik reis drie keer per jaar naar Gambia en momenteel bouwen we bij aan de school zodat we drie nieuwe klassen kunnen openen in september”, vertelt Ringo.

(gf)

Jeppe Remy (22) is projectmedewerker bij WAAK en oud-leider. Ook in het dagelijks leven broedt hij altijd wel op een plan en daarin staat inclusiviteit centraal. Zo was hij initiatiefnemer van een groepsaankoop voor jeugdbewegingen. Acht Kortrijkse jeugdbewegingen kochten materiaal in grote verpakkingen aan voor hun zomerkampen. Op die manier verlicht de financiële druk voor gezinnen en wordt ecologie gestimuleerd. Het initiatief kreeg een positief ontvangst en Jeppe is van plan om ook dit jaar zijn schouders eronder te zetten. De nominatie is voor Jeppe verrassing: “Ik doe dergelijke zaken omdat ik inclusie noodzakelijk vind in onze samenleving. Ik hoop dan ook dat deze nominatie anderen kan prikkelen om hier meer over na te denken.”

(foto MD)

Magali Goeminne (30) is al sinds januari 2016 de gedeelde kracht achter SWOP&GO, de ruilwinkel voor kinderkledij in Kortrijk. Samen met haar mama en tien vrijwilligers zetten ze zich elke week in om kinderen van een nieuwe geruilde outfit te voorzien. “Elk kind van 0 tot 14 jaar is meer dan welkom om kleding bij ons te komen ruilen. Niet elk kind is in het bezit van een winterjas, van degelijke schoenen of zelfs van handschoenen. Daarom voorzien we voor elk kind uit een kwetsbare situatie een starterspakket.” SWOP&GO bereikt meer dan 4.000 kinderen die tweewekelijks komen ruilen. Daarnaast organiseren ze ook heel wat acties. “Nu is ‘Elk kind een Sint’ onze grootste actie, waarbij we ernaar streven om 6 december voor elk kind een feest te laten zijn!”

(foto JS)

Gepensioneerde Kortrijkzaan Serge Debrauwere (70) is als vrijwilliger erg actief. De Oxfam Bookshop werd een van zijn stokpaardjes naast zijn engagement bij de Kortrijkse Gidsenkring. In beide verenigingen neemt hij verantwoordelijkheid en is hij een van de trekkers. “De Oxfam Bookshop wordt gerund door een collectief van vrijwilligers. Tweedehandse boeken, cd’s, lp’s, dvd’s en wat brocante worden er aan interessante prijzen aangeboden.” Serge neemt daarbij een voortrekkersrol op zich, als organisator en link met Oxfam Brussel. Als bestuurslid van de Kortrijkse Gidsenkring is Serge ook heel actief: “Ik ben verantwoordelijke uitgever van het magazine en behartig verder de sociale media en het ledenbestand.”

(foto MD)

Evelien Devriese (30) – mama, activist en sinds kort educatieverantwoordelijke bij Animal Rights België – verhuisde met haar gezin van Brugge naar Aalbeke om Daisyfields Animal Sanctuary op te starten, een toevluchtsoord voor alle dieren uit de industrie. Sinds april 2022 hebben ze meer dan 150 mishandelde en uitgebuite dieren van de dood gered. Evelien redde op veertienjarige leeftijd haar eerste dier, een kip, en het besef dat deze wezens niet dezelfde erkenning kregen als honden of katten, liet haar niet los. Naast haar werk in het toevluchtsoord deelt Evelien haar ervaringen en kennis door lezingen te geven. “We streven ernaar bewustzijn te creëren, harten te openen en veranderingen teweeg te brengen.”

© Kurt De Schuytener

Johan Dedeurwaerder (66) werkte 45 jaar als opvoeder in de bijzondere jeugdzorg. Om kwetsbare jongeren uit het negatieve concept te halen organiseerde hij een 10-daagse staptocht, Ieper-Parijs, in het kader van WOI. “Niemand kan de wereld veranderen, maar iedereen kan de wereld van één iemand veranderen”, vertelt Johan. Johan trok driemaal naar Roemenië ging met een afgedankte bus vol hulpgoederen om onder andere Romazigeuners te ondersteunen. In New York hielp hij elf jaar kampen organiseren voor straatkinderen. Dit jaar ging Johan mee met vzw ‘Belgium Aid’ naar Turkije om er de slachtoffers van de aardbeving te voorzien van voedsel en een luisterend oor. “Aan de zijlijn staan terwijl de nood hoog is, is niet aan mij besteed.”