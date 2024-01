Dit zijn de kandidaat-Kraks van Kortemark: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Kortemark.

(foto JD)

Valentijn Notenbaert (26) woont langs de Amersveldestraat in Kortemark en studeerde dierzorg aan de Vabi in Roeselare. Hij is slager bij Colruyt, maar een groot pak van zijn vrije tijd brengt hij door in het opvangcentrum voor reptielen en andere diertjes in Ichtegem. “Ik ben begonnen als verzorger, maar nu hou ik me vooral bezig met workshops geven. Zo trek ik naar scholen, rusthuizen, speelpleinwerkingen of kampen. Momenteel zijn we een oude stal naast het opvangcentrum aan het verbouwen, zodat we onze reptielen in de toekomst kunnen tonen aan het grote publiek. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Gelukkig werd ik nog maar één keer gebeten.”

(foto JDK)

Jan Kimpe (45) is één van de drijvende krachten achter de tweejaarlijkse Toogmarathon in de gemeente. Hij woont met zijn echtgenote Ann Desnyder en kinderen Jens en Femke in de Spondestraat in Handzame en werkt bij Roularta. “Ik ben bestuurslid van Kortemark Komt Op Tegen Kanker en gaf vorige editie de fakkel door aan mijn zoon Jens. Na vijf edities 24 uur zelf in de kooi te hebben gezeten, werk ik vanaf nu achter de schermen.” En daar is hij bekend als duivel-doet-al. Eind juni dit jaar scoorden ze met de Toogmarathon maar liefst 120.000 euro voor het goede doel. Daarnaast is Jan ook actief in voetbalclub Scoutaboe en is hij een fervent supporter van Blauw-Zwart.

(foto JDK)

“Sinds 1972 was ik te vinden in het restaurant dat mijn moeder Simonne opstartte in 1972 en in 1988 namen mijn vrouw en ik restaurant Nele over”, aldus Jean-Paul Van Henis (62). Hij is gehuwd met Mieke Vanderschaeghe, die ook mee in de zaak staat. Het iconische familierestaurant, waar vroeger ook nog een frituur bij was, moet na 52 jaar de deuren sluiten. De zaak wordt verkocht en appartementen komen in de plaats van het restaurant waar elke Kortemarkenaar wel al eens ging tafelen. Jean-Paul serveerde in die vijf decennia steeds verse handgesneden frietjes. De mosselen met Spaanse kruiden lokten klanten van heinde en ver naar het Stationsplein.

(foto JD)

Ooit waren de Ruyterhoekfeesten voor de bewoners van de Ruyterhoekstraat en de Klerkenstraat een begrip in Zarren. Mooie tradities verdwijnen vaak, maar keren soms ook terug. Vier koppels lieten in 2023 een frisse wind door de Ruyterhoek waaien en namen de laatste dag van de Zarrense kermis voor hun rekening. De nieuwe vereniging werd de Ruyterhoekvrienden gedoopt en wil van de Ruyterhoek, waartoe een zeventigtal huizen behoren, opnieuw een warme gemeenschap maken. “We willen de buurt nog dichter bij elkaar brengen door het organiseren van een nieuwjaarsdrink, een zomerdrink en allerhande activiteiten”, aldus Liesje Berteloot (44). (JD)

(foto JD)

The voice van Kortemark Nick Beernaert (51) is een muzikale duizendpoot. Hij woont met vrouw en kinderen in de Pastoor D. Vanhautestraat in Edewalle en werkt bij Orbo. Zijn echte thuis is het podium, want hij schitterde niet alleen in de The Voice 2019, maar hij kruipt regelmatig ook in de huid van Bono in U2be, de Vlaamse U2-tributeband, die in Vlaanderen en Nederland regelmatig op het podium staat. Daarnaast brengt hij ook al jaren Nederlandstalige muziek uit onder zijn eigen naam. Eind november ging Nick in het Entrepot in Brugge in première met zijn nieuwe coverband U-NICK. “Ik had dit nooit verwacht. De nominatie alleen al vind ik een eer.”