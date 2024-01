Dit zijn de kandidaat-Kraks van Komen-Waasten: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Komen-Waasten.

(foto ZB) © zenon bekaert beselare

Stephane Moeneclaey (52) uit Komen is barman in het MJC van Komen-Waasten. Van opleiding is hij chef-kok en bezit het einddiploma HoReCa. Hij is heel actief in het verenigingsleven. Zo is hij lid van Les Marmousets. Ook is hij ondervoorzitter van Rêve et Vie van Home Paul Demade en fervente wandelaar bij Les Joyeux Randonneurs. Ook Sinterklaas en de Kerstman zijn voor hem geen onbekenden. Een helpende hand bieden aan kinderen die ongelukkig zijn in bepaalde situaties en naar Andalousië trekken, is zijn ultieme droom. “Ik wil de verenigingen blijven ondersteunen waar dat nodig is, zodat iedereen op de gemeente zijn sport of hobby kan beoefenen.”

David Laby (48) is een ondernemer, maar niet enkel dat. Hij staat in Komen-Waasten te boek als een volksfiguur die zich inzet voor het behoud van de volkse sferen in de verschillende wijken. In zijn thuisbasis, wijk Geuten, organiseert David jaarlijks de eierenworp, een evenement dat keer op keer honderden mensen op de been brengt. Ook in Waasten, waar zijn café is gelegen, is volkse sfeer zijn drijfveer. Zo stippelde hij met Halloween een volledig gratis parcours voor kinderen uit en hij betrok er meteen de lokale middenstand bij. “Mensen gaan er vaak van uit dat bepaalde wijken volledig dood zijn”, klinkt het bij David. “Maar vaak volstaat het om een kleine vonk te maken. Ik ben blij dat ik vaak die vonk kan zijn.”

Het zijn vooral ouders van schoolgaande kinderen die Peggy Delbecque (41) zullen kennen. De leerkracht van de Sint-Henrischool is de drijvende kracht achter het principe van de ‘buitenschool’, waarbij klaslokaaltjes in openlucht worden gebouwd. De gezonde lucht zorgt voor een betere concentratie bij de kinderen, die ook erg leergierig worden op die manier. Recent lanceerde ze nog een crowdfunding voor de aankoop van een grote busfiets. Haar nominatie als Krak-kandidate bracht een traantje van ontroering met zich mee. “Ik ben iemand die van de eenvoudige dingen hou, op voorwaarde dat ze gemeend zijn. Ik hoef daarvoor echt geen beloning te krijgen. Dat ik genomineerd word, dat raakt me enorm.”