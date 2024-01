Dit zijn de kandidaat-Kraks van Koksijde: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Koksijde.

(foto Gemeente Koksijde)

Dit jaar blies BBC Koksijde vijftig kaarsjes uit. Voor Els Vannecke (57) betekende het na de festiviteiten in juni haar afscheid als voorzitter van de basketclub. “In juni gaf ik de fakkel door. Destijds was ik speelster bij de zogenaamde gouden generatie en ik ben vier jaar voorzitter geweest. Mijn man Piet Van Mol is trainer van de U18 en onze dochters Fien en Floor spelen er nog. Onze zoon Miel speelt sinds dit seizoen elders. Nu zit ik nog aan de wedstrijdtafel en verder ben ik lid bij TC Koksijde”, zegt Els, die werkt in het volwassenenonderwijs. “Deze Krak-nominatie is een mooie appreciatie voor mijn inzet bij de club.”

(foto Piet De Kersgieter)

Timon Michiels (26) is de sterrenchef van Carcasse, het restaurant dat het vlees van Dierendonck recht uit de slagerij op je bord brengt. Carcasse werd dit jaar verkozen tot beste steakrestaurant van continentaal Europa, en is de nummer vier van de wereld. Gault&Millau beloonde het restaurant in de Henri Christiaenslaan met een stijging van een half punt tot 14,5 op 20. “Voor ons was het een heel goed jaar”, zegt Timon. “Ons jonge team kreeg veel goeie commentaren in binnen- en buitenland. Deze nominatie is dan ook een pluim voor het hele Dierendonck-team. We willen stapsgewijs blijven groeien en openen in 2024 onze tweede Carcasse, in Knokke.”

Patrick Geryl (64) is nu nog aan de slag als molenaar in de Zuid-Abdijmolen, maar volgend jaar gaat hij met pensioen. Hij werkt al sinds 1980 voor de gemeente. Eerst als schrijnwerker, en in 1989 werd hij molenaar. Intussen is hij een van de laatste molenaars van het land. Patrick gidste de voorbije decennia duizenden toeristen en scholen in en rond de molen. “Deze nominatie is een eer en het is een teken dat ik toch iets betekend heb voor de gemeente en voor de vele bezoekers. Deze molen is en blijft een belangrijk uithangbord voor de gemeente.” In zijn vrije tijd is de rasechte Koksijdenaar ook adjudant bij de brandweer en ambulancier

(foto Gemeente Koksijde)

Hanne Cornelis (24) werd dit jaar verkozen tot Mieke Garnaal. Tijdens de Garnaalfeesten werd ze samen met haar eredames officieel voorgesteld. Hanne is lid en begeleidster bij volksdansgroep De Juttertjes, waarvan haar moeder Hilde Louagie mede-oprichtster is. Hanne is kleuterjuf in het tweede kleuter van de Koksijdse gemeenteschool. “Verder geef ik nog kleuterdans bij Dynamic Dance School. Als Mieke Garnaal ben ik als het ware een ambassadeur van mijn gemeente en deze Krak-nominatie ligt een beetje in het verlengde hiervan. Al was ik toch vooral verrast met deze nominatie”, lacht Hanne Cornelis.

(gf)

Tom Ameloot (35) is filiaalmanager van AS Adventure in Veurne en Nieuwpoort. In zijn vrije tijd is hij een van de bezielers van het Zeevonk-bier. “Ik doe dit samen met mijn jeugdvriend Nils Desaever (36) uit Oostduinkerke”, vertelt Tom. Dit jaar wonnen ze goud op de European Beer Challenge. “Wat wij nog belangrijker vinden, is dat we 5.000 euro hebben ingezameld via onze verkoop voor de Propere Strand Lopers. Daarmee hebben we een afvalcontainer in Koksijde kunnen plaatsen. We hopen in de toekomst nog meer containers te plaatsen. 2023 was een fantastisch jaar, met ook nog de komst van ons tweede kindje, Georges.”