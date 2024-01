Dit zijn de kandidaat-Kraks van Koekelare: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Koekelare.

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Kelly Van Oost (41) is oprichter en voorzitter van vzw Caring Family, een organisatie waar kansarmen en zieke kinderen op de eerste plaats komen. “Op de benedenverdieping van mijn huis aan de Dorpsstraat 9 sta ik altijd paraat om te helpen. Ik werk momenteel als zorgkundige in het wzc Hof Demeersseman in Ichtegem, maar als 24-jarige leefde ik meer dan een jaar op straat in Oostende, Middelkerke en Antwerpen.” Zelf verwachtte ze niet om genomineerd te worden als Krak van Koekelare, maar is daar wel heel blij om. Op kerstavond staat het belangrijkste evenement van het jaar op het programma van haar organisatie, de kerstmaaltijd Caring Family.

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Dat Geri Haerynck genomineerd wordt als Krak van Koekelare zal niemand verbazen, want hij kwam het voorbije jaar regelmatig in het nieuws. Geri is geen gewone amateurweerman. In zijn tuin staan een heleboel zelfgemaakte meettoestellen. Hij voorspelt al bijna zestig jaar het weer met een trucje van zijn grootmoeder, dat hij liever geheimhoudt. Hij is intussen 82 en denkt nog niet aan stoppen. Geri is best tevreden over zijn voorspellingen voor 2023. De natte maanden november en december had hij perfect voorspeld. “Ik kan zeggen dat ik voor ongeveer 70 procent juist zit. Op een heel jaar is dat niet slecht, nietwaar.”

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Alex Haerens (68) regisseerde afgelopen maand met Sweet, Sweet, Sweet Home voor het eerst een productie van toneelgezelschap Wilt van Gheeste. “Toen ik zestien jaar was kreeg ik de toneelmicrobe te pakken tijdens een schoolvoorstelling. Sindsdien speel ik bijna jaarlijks mee in een of andere productie. Vaak treed ik op met Theater De Snuifdoos uit Ichtegem.” Hij noemt zichzelf een aangespoelde Oost-Vlaamse West-Vlaming, maar woont al veertig jaar in Koekelare. “Ik ben lid van de cultuurraad en creatief bezig zijn is mijn ding, maar ik viel letterlijk uit de lucht toen ik hoorde dat ik in aanmerking kom voor de Krak van Koekelare.”

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

In de deelgemeente Zande zijn er maar weinig mensen die Tania De Vlaeminck (49) niet kennen. Ze is al meer dan twintig jaar de actieve voorzitter van Ferm en daarnaast ook zaalverantwoordelijke van gemeenschapszaal d’ Oude Pastorie. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen bekleedt ze als vrijwilliger ook bestuurlijke mandaten. Ze is ook vrijwilliger van de Gezellige Tallore. “Ik blijf eigenlijk liever op de achtergrond, maar ik ben uiteraard heel blij met deze nominatie. Ik had het helemaal niet verwacht en het doet wel veel plezier dat anderen mijn sociaal engagement waarderen”, aldus Tania, die door haar huwelijk haar geboortedorp Bredene ruilde voor Koekelare.

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Christine Deblauwe (65) is de drijvende kracht en hoofdvrijwilliger van Uz Uzeke, een sociaal project voor kansarmen gehuisvest in de gewezen pastorie aan de Lekestraat 33 in De Mokker. De organisatie schenkt elke woensdagnamiddag gratis kledij voor kinderen van 0 tot 16 jaar aan iedereen die zich aanbiedt. Christine woont sinds haar huwelijk in Koekelare en was 36 jaar psychiatrisch verpleegkundige in AZ Damiaan in Oostende. “Mijn ervaring in het begeleiden van mensen met problemen komt me nog altijd goed van pas. Ik vind het leuk om genomineerd te worden omdat ons project hierdoor in de belangstelling komt te staan”, aldus Christine Deblauwe.