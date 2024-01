Dit zijn de kandidaat-Kraks van Jabbeke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Jabbeke.

Mike Van Tuyckom (39) en Stephanie Vanseveren heropenden in januari de deuren van eethuis Mint, nadat de zaak voor een tweede keer in vijf jaar tijd moest sluiten door een brand. Een hoverboard dat aan het opladen was in de bijkeuken, vatte vuur. “We hebben werkelijk àlles moeten vernieuwen, poetsen en herschilderen.” Na twee maanden kon Mint heropenen. “Het was een bewogen jaar voor ons. Het was alsof we voor de derde keer een nieuwe start moeten maken met Mint. Je hoopt natuurlijk dat alles weer zal lopen als voordien, maar zeker ben je dat niet. Maar de klanten waren ons niet vergeten en daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor.”

Robin Schollier (24) redde in april een echtpaar toen zij langs de Gistelse Steenweg in Jabbeke met de wagen tegen een boom reden. Twee minuten nadat Robin de passagiers uit het voertuig had gehaald, vloog de auto in brand. “Ik heb geen seconde getwijfeld en ben meteen uit mijn auto gestapt om die mensen te helpen. Ik voel me geen held, ik denk dat iedereen hetzelfde zou doen”, blikt Robin terug. De Zerkegemnaar werkt als garagist bij autogroep Raes en helpt ook bij zijn vader Stefaan Schollier in diens carrosserie. “Het echtpaar uit Roksem was gelukkig niet ernstig gewond. Ik heb niets meer van hen gehoord, maar ik hoop dat het goed gaat.”

Chantal Sellekaerts (58) fietste deze zomer op zes weken de volledige Franse landsgrens af. Haar eigen Tour de France van net geen 5.000 km. “Mijn grootste bekommernis was slaapgelegenheid vinden. Vooral de eerste dagen was dat een uitdaging: de graanschuur van Frankrijk, dat zijn velden zover het oog kan reiken.” In de Alpen en de Pyreneeën stonden de Varsenaarse maar liefst 26 cols te wachten. Gemiddeld trapte ze 120 km per dag, maar de man met de hamer is ze onderweg nooit tegengekomen. Chantal hoopt andere fietsers te inspireren. “Wij Vlamingen trekken in de zomer altijd massaal met de auto naar Frankrijk, maar vanop de fiets zie je zo veel meer.”

Kathleen Meurrens (37) won in augustus zilver op het Europees kampioenschap G-boogschieten voor slechtzienden. Haar echtgenoot Ruben Vanhollebeke bezorgde ons land goud. “Ik ging voor winst in de finale. Ik wou tevens vermijden om geen score op het bord te hebben… Met 3-6 was ik tevreden. Ik was erg gelukkig dat ik op het podium stond.” Kathleen, afkomstig van Gent, werkt bij het onafhankelijk ziekenfonds Helan in Sint-Andries. Haar sport is haar grote hobby. “Ruben en ik zijn blij dat we het boogschieten voor blinden en slechtzienden op de kaart kunnen zetten. Ik geniet er ook erg van om voor mezelf een doel te stellen en dat ook te halen.”

Kaas- en zuivelboerderij Baliehof won eind oktober op de World Cheese Awards in Noorwegen een zilveren medaille voor haar Houtlandse Asschekaas. “Je kunt deze kaas het best herkennen aan zijn blauw-grijs laagje as in het midden. Het eigenzinnige recept voor de kaas komt van de hand van mijn mama Krista Stroo”, zegt Sofie Callemeyn, die samen met haar man Matthias de zaak overnam van haar ouders. “De commentaren, uit zowat alle hoeken van de wereld, waren lovend. Naast deze bijzondere tweede plaats zijn we ook heel trots op de andere medailles die we in diverse categorieën in ontvangst mochten nemen. Het harde werk werpt zijn vruchten af.”