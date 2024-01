Dit zijn de kandidaat-Kraks van Izegem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Izegem.

Dean Masschelein (33) startte eind januari met Nast. Met onder meer ervaring in de keuken van Tim Boury en de titel van ‘Viskok van het jaar’ op zak, startte de chef-kok een eigen zaak in de oude cichorei-ast langs de Molenhoekstraat. Meteen werden ook alle verwachtingen ingelost. De reservaties zitten voor maanden ver vol en ook van de Gault&Millau-jury volgde de nodige appreciatie. Met 14,5 op 20 was Nast de hoogste nieuwkomer in onze provincie.

“Maar dit lukte enkel dankzij mijn team”, deelt Dean de credits. En dat hij West-Vlaming blijft, steekt hij ook niet onder stoelen of banken. “We ein oes geweird lik nen duvel in een wiewaeter-vat, dikke merci voor alle mooie apreciatie, ’t doe deugd!”

Anaïs Lesy (28) is iets meer dan een jaar aan de slag als zelfstandig fotografe, maar ze wist in die korte tijd al heel wat hoofden naar haar foto’s te laten draaien. Zo maakte ze in mei indruk doordat haar foto’s gepubliceerd werden in Vogue Scandinavia. “Een hele eer natuurlijk”, blikt ze daar op terug. “De erkenning die er uit voortvloeide doet deugd, al is het niet zo dat ik daar extra opdrachten door kreeg. Mijn naam doet nu wel vlugger een belletje rinkelen, dus dat is fijn. Ook in het fotografiewereldje beginnen ze me te kennen. Ik probeer zoveel mogelijk thema’s en aspecten te onderzoeken, maar het artistieke gegeven past goed bij me, al mocht ik recent de covershoot voor een nieuwe single van Camille voor mijn rekening nemen.”

Zita Gheysens (16) zette als wielrenster bij Van Moer Logistics Cycling Team al heel wat mooie prestaties neer. Zo won ze afgelopen seizoen WestSprint, het regelmatigheidscriterium van deze krant, dat de beste renners beloont. En dat kan alleen maar door een heel seizoen op hoog niveau te presteren bij de meisjes nieuwelingen. Naast drie zeges werd ze ook negenmaal tweede in een wedstrijd. In Roeselare won Zita het provinciaal kampioenschap. “Mijn mooiste zege van het seizoen”, zegt de jongedame met de snelle benen daarover. “Maar dit is geen eindpunt natuurlijk. Ik wil verder evolueren. Mijn lichaam moet nog sterker worden. Daar blijf ik ook hard aan werken”, zegt Zita die met haar ouders op Ter Beemden woont.

Kachtemnaar Antoon Vaneeckhout (26) begon op 16-jarige leeftijd met muziek te draaien. Ondertussen maakt hij ook zijn eigen muziek onder de naam ‘Basstripper’ en scoorde met ‘In The City’ een monsterhit. Vandaag is hij meer in het buitenland te vinden dan in België. Zijn meest recente tournee was in Australië. De dnb-artiest is met 10.000.000 streams een van de meest gestreamde dnb-artiesten. “Mijn recente succes dank ik grotendeels aan mijn single ‘In The City’, die viraal is gegaan”, aldus Antoon. “Onlangs ben ik teruggekeerd van een tour in Australië waar ik de support act was van Bou tijdens 4 shows in Sydney, Perth, Brisbane en Melbourne, vier dagen op rij. Ik was best onder de indruk van hoeveel mensen mij daar kenden.”

De Izegemse handbalclub slaagde er na de titel in eerste nationale in om zich te plaatsen voor de BeneLeague, de competitie waar de zeven beste Belgische teams het opnemen tegen de zeven sterkste Nederlandse ploegen. Een knappe prestatie op zich die Wim Vandewalle (57) met zijn volledige equipe realiseerde in het seizoen dat hij zijn afscheid aankondigde. Om medische redenen moest de handbalpreses het wat rustiger gaan aan doen, maar eerst zorgde hij nog voor dat hij met Filou (Kasteelbrouwerij Vanhonsebrouck) nog een nieuwe naamsponsor aan boord hengelde. Zo was ook de financiële toekomst verzekerd. “We hebben Filou Handbalclub op de nationale kaart gezet.” En dat is inderdaad iets om trots op te zijn.”

Balletdanser Senna Dewulf (20) is altijd al een globetrotter geweest, met onder andere langdurige verblijven op balletscholen in Nederland en Rusland. Ook in 2023 heeft hij heel wat gepresteerd. Zo waren er in februari de uitzendingen van het VRT1-programma The Greatest Dancer, waarin hij een gesmaakte kandidaat was. Later op het jaar werd hij dan weer toegelaten bij het Tulsa Ballet in de VS. “De tv-show was een heel leuke ervaring en ik kijk er met plezier op terug. Op het moment van de uitzendingen was ik aan het toeren om auditie te doen voor verschillende balletgezelschappen”, aldus Senna. “Het was een drukke periode, maar ze heeft haar vruchten afgeworpen. Momenteel sta ik met Tulsa Ballet op de planken met het stuk ‘De Notenkraker’.”

Bert Begein (45) is na een ongeval al 36 jaar aan zijn bed gekluisterd, maar dat houdt hem niet tegen om zich ook vaak in te zetten voor het goede doel. De Bosmolenaar heeft een grote vriendenkring en voor twee van zijn vriendinnen, Nele Degryse (Samugam) en Elien Spillebeen (Mama Kivu), besloot hij een financiële actie te doen voor de goede doelen waarvoor deze twee dames staan. Met De Bertelaar bracht hij een vuistdikke kalender uit, met onder meer mopjes, een quiz, maar ook enkele weetjes over Bert zelf. “We klokten af op ruim 1.650 kalenders. We zullen een som kunnen schenken die de 30.000 euro benadert. Maar voor mij moet de echte test nog komen: vinden al die mensen die mijn kalender gekocht hebben, hem geslaagd…?”