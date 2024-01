Dit zijn de kandidaat-Kraks van Ingelmunster: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Ingekmunster.

(foto JCR) © JOKE COUVREUR

Sinds hij in maart 2019 met Armando als eerste ooit een prijsduif voor meer dan één miljoen euro kon verkopen, is Joël Verschoot (67) wereldberoemd in de duivensportwereld. De man bracht zowat zijn hele leven in de duiventil in zijn geliefde Bilkstraat door en kan terugblikken op een ronduit indrukwekkende carrière. Vijf nationale overwinningen en tal van topduiven mag hij op zijn ellenlang palmares noteren. Momenteel loopt een slotveiling waarbij Joël zijn volledige duivenkolonie van de hand doet, want zoon Dieter (38) neemt de fakkel over. “Ik heb een heel mooie duivensportcarrière gehad”, aldus Joël. “Deze Krak-nominatie is een grote eer.”

(foto CLY)

Amy Naert (35) uit de Gentstraat begon pas op latere leeftijd te boksen. Nadat ze eens meetrok naar een bokstraining van haar ex-man kreeg ze de ‘goesting’ om zelf te boksen. Na iets meer dan 20 amateurkampen deed ze op 1 november in Izegem haar eerste profkamp. Ondertussen heeft ze er al 12 kampen op zitten waarvan ze er 10 won (3 met knock-out). “Volgend voorjaar boks ik voor de Europese titel EBU!” Amy is een doorzettertje in de bokssport. Het is niet vanzelfsprekend om als moeder van 2 dochters Hayleumi (17) en Fientje (11) én als bouwvakker in het bedrijf van haar partner Ivan Glorieux, nog doorgedreven te trainen als elitebokser.

(foto FODI) © FODI

Op zaterdag 16 september arriveerde Yvan Herman (60) rond 10 uur aan de kathedraal van Santiago de Compostela. Hij was 102 dagen onderweg, waarvan hij er 97 wandelde, goed voor 2.760 km. Hij verliet op woensdag 7 juni om 11 uur zijn woning in de Meulebekestraat om aan zijn individuele wandeltocht te beginnen. Bij zijn thuiskomst zei Yvan: “Ik doe dat nooit meer. Misschien eens een wandeltocht van 30 dagen, maar zeker niet méér dan 100 dagen. De heimwee woog het zwaarst. Mijn vrouw Martine was op moeilijke momenten mijn hulplijn. Toen ik alleen in mijn tentje zat, dacht ik wel eens ‘waar ben ik toch aan begonnen’ (lacht). Maar het is gelukt.”

(foto RV)

Ellen Depreitere (21) kon in februari 2023 de drie Belgische records die al op haar naam stonden opnieuw scherper stellen. Bovendien kon de Ingelmunsterse sportvrouw van het jaar zich daar ook kwalificeren voor het Europees kampioenschap in Boedapest, Hongarije, dat in oktober zou plaatsvinden. Op 17 oktober nam ze dan deel aan haar eerste internationale competitie en de Belgische kampioene veroverde op het EK meteen een bronzen medaille op het onderdeel deadlift. In februari neemt ze deel aan de kwalificatiewedstrijden voor het EK en WK. “Wat mij vooral drijft, is de gedachte dat als je het echt wil dat je het kan, zolang je bereid bent ervoor te werken.”

(foto FODI) © FODI

Zondag 10 september was een belangrijke dag voor de cultuurraad, want voor de allereerste keer werd Klink en Klank georganiseerd op het Marktplein. Het gratis aperitiefconcert werd verzorgd door de Koninklijke Harmonie Kunst Veredelt en het Koninklijk Blaasorkest Alpenroos, met tussenin de uitreiking van de cultuurtrofee aan Dominique Santens. Voor voorzitter van de cultuurraad Davy Claerhout (45) en zijn medewerkers was het een grote gok, maar het publiek was heel enthousiast. “Muziek en cultuur zijn voeding voor de geest. Dit is muziek in zijn puurste vorm. Zonder versterking, maar met de kracht van het samenspel”, zegt Davy uit de Hinnebilkstraat.