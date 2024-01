Dit zijn de kandidaat-Kraks van Ieper: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Ieper.

Lennert Vintevogel (27) combineert een fulltime job bij Tailpage met zijn ondernemerschap, dat zich vooral op de evenementen- en uitgaansector richt. Zo organiseert hij samen met Jordy Bequoye, Jeroen Crombez en Niels Pierpont het Highlight Festival in Ieper. Dat festival, in het eerste weekend van september, groeit nog elk jaar. Dit jaar nam hij met compagnon Tim Schelfhout uit Ichtegem Azuro over in Kortrijk. Met oudejaarsavond staat daar met Azuro NYE hun eerste grote evenement gepland in de Depart. “De Kraknominatie is een fijne erkenning”, glundert Lennert. “Ik ben dankbaar en blij dat ik iets kan betekenen in de maatschappij. Het ondernemerschap zit in mijn bloed en ik wil zoveel mogelijk realiseren nu ik daar nog de tijd voor heb.”

Tine Sinaeve (54) was jarenlang voorzitter van de Gezinsbond in Boezinge en is nog steeds voorzitter van Westhoek Turncentrum in Vlamertinge, waar ze G-gym geeft aan kinderen met een beperking. Ze was een van de drijvende krachten achter G-fit, de turnzaal voor mensen met een beperking die in maart de deuren opende. Tine is een vrijwilliger in hart en nieren, die al ontelbare keren kookte voor het goede doel. Zo verkoopt ze ook drank en snacks ten voordele van G-fit op de oldtimermeetings van haar man Vincent Demyttenaere. “Fijn om genomineerd te zijn”, zegt Tine, verpleegkundige bij het CLB van Ieper. “Zo komen het Westhoek Turncentrum en de G-gym nog eens onder de aandacht en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”

Marc Merveillie (70) is getrouwd met Christine De Moor en vader van Miek, Griet en Bert. Hij zat jarenlang in het kermiscomité van de Ligywijk en hielp als medewerker mee met de Muzikale Dinsdagen. Vandaag doet hij nog steeds geluidstechniek, is hij medewerker bij Streekgenot en zit hij in het bestuur van Ypres Blues en van Blaublues in Haringe. Bij verschillende andere evenementen werkt hij mee achter de schermen. Kortom, een Krak waar je op kan rekenen. “Zo’n nominatie is niet slecht”, lacht Marc. “Momenteel is Ypres Blues het belangrijkste voor mij en dat draait goed. Nieuw is dat we met een groep van de Ligywijk meedoen aan de Kattenstoet: het Beleg van Ieper. Er is zes jaar geen stoet meer geweest, dus we kijken er wel naar uit.”

Nadat kapster Muriel Libaert (52) vijf jaar geleden officieel genezen verklaard werd van kanker besloot ze om een deel van haar leven te wijden aan het helpen van kankerpatiënten. Met veel empathie en een luisterend oor zet ze haar kapsalon open voor vrouwen die vechten tegen de ziekte en door de chemotherapie hun haar verliezen. “Ik heb een speciale opleiding van het IFPC afgerond om met kankerpatiënten te werken”, vertelt Muriel. “Terwijl ze elders een drempel ondervinden, kunnen ze in mijn stoel ook praten over hun ziekte. Ik wil méér zijn dan alleen maar kapster. Om de twee weken werk ik op de dienst oncologie van het Jan Yperman Ziekenhuis. Ik hoop dan ook vooral dat mijn nominatie de aandacht vestigt op de patiënten.”

Stefanie Decleyre (31) is mantelzorger van haar ex-vriend Benjamin Debergh, die in 2015 getroffen werd door een zwaar arbeidsongeval. Samen met haar verloofde en twee kinderen vormen ze een warm gezin. “Mantelzorgen kan je niet alleen. Deze eer wil ik delen met het hele netwerk rondom Benjamin: zijn ouders, broers en zus, het Havenhuis, mijn partner en mijn ouders. Onze vrienden, buren en (schoon)families, die ons altijd met open armen ontvangen. Deze nominatie wil ik daarnaast opdragen aan álle mantelzorgers, die een stukje van hun leven geven aan hun geliefde. Het is graag zien, het is loslaten, maar ook een beetje blijven vasthouden. Het beste voor hebben met anderen. Laat daar wat meer van zijn in deze samenleving!”

Lucile Bonguegne (51) werd geboren in Kameroen en woont intussen al 23 jaar in België. Uit haar eerste huwelijk kreeg ze twee dochters: Meghane en Miquelle. Lucile is getrouwd met Ivo Demeester en samen hebben ze een zoon, Jonathan. Met haar vzw Ypcam wil ze binnenkort een weeshuis bouwen in haar thuisland. Daarvoor organiseert ze regelmatig activiteiten om geld in het laatje te brengen. “Het doet deugd om voor de Krak van Ieper genomineerd te zijn. Het motiveert me om me te blijven inzetten voor mijn thuisland. Ik geef niet op en ik hoop dat het weeshuis snel gerealiseerd kan worden”, aldus Lucille, die meehelpt in de fietsenzaak van haar man en ook nog actief is in de Noord-Zuidraad in Ieper.

Ian Bonduelle (32) won dit jaar als MC Flauwer in de 4AD in Diksmuide de freestyle rapbattle De Bestn vant Westn. Hij wil binnenkort ook doorbreken onder de naam Ian De Schilder. Zijn artiestennaam is een eerbetoon aan zijn overleden mama Regine Deschilder. In mei wil hij zijn eerste single uitbrengen als voorbode op een volledig album. Zijn rauwe en eerlijke teksten zijn autobiografisch en gaan onder meer over zijn ADHD en het verlies van zijn mama. “Ik ben vereerd om genomineerd te zijn. Dit komt heel onverwacht en het zou een eer zijn om effectief Krak te worden. Het is een extra motivatie om er ook in 2024 een lap op te geven”, vertelt Ian, die klantenadviseur is bij Fluvius en een flexijob doet als kok bij Markt 22.