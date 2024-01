Dit zijn de kandidaat-Kraks van Ichtegem: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Ichtegem.

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Iete Vansteelandt (16) uit de Bekegemstraat volgt de opleiding woordkunst-drama aan de Kunsthumaniora in Brugge en hoopt later naar het Koninklijk Conservatorium in Brussel te gaan. Meer dan 20.000 toeschouwers zagen de jonge Bekegemse dit najaar schitteren als Marie-Thérèse, de oudste dochter van Marie-Antoinette, in de gelijknamige musical die opgevoerd werd in Wijnendale. Hoewel Iete oorspronkelijk enkel een rol als danser ambieerde, werd ze ook geselecteerd als actrice. Zo kon ze haar drie grote passies combineren: dansen, acteren en zingen. “Mijn droom is dan ook om een echte musicalactrice te worden. Maar we zien wel wat het wordt.”

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Ronny Pollet (66) uit de Arthur Coussensstraat in Ichtegem is vooral bekend als organisator van de jaarlijkse Prestoloop, maar de sportieve zestiger mag nog enkele andere pluimen op zijn hoed steken. Ronny is al van bij de oprichting lid van de Ichtegemse Sportraad. Niet alleen richtte hij in Ichtegem loop- en wandelclub Presto op, hij was 30 jaar lang medeorganisator van het Loopcriterium van het Houtland, dat jammer genoeg dit jaar ophield te bestaan. “Het is moeilijk om opvolging te vinden voor de organisatie van een dergelijk event”, zegt Ronny. Volgend jaar verandert ook het concept van de Prestoloop. De traditionele stratenloop wordt dan vervangen door een Trail Run.

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Veerle Plovie (64) uit de Stationsstraat in Eernegem stapte eind 2017 naar Dorpshuis de Ster en bood aan een lessenreeks linedansen op te starten in De Kouter in Bekegem, waar ze op dat moment woonde. Veerle kreeg de dansmicrobe mee van haar ouders, en gaf die ook door aan haar kinderen en kleinkinderen. Ze volgde zelf een opleiding bij Sport Vlaanderen om als lesgeefster te kunnen fungeren, en toen haar plan groen licht kreeg ging ze aan de slag. De dansnamiddagen kunnen op heel wat bijval rekenen en dat doet Veerle veel plezier. “Het gaat niet alleen om het dansen, maar ook om het leggen van sociale contacten. En dat is toch ook heel belangrijk”, weet ze.

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Bram Paepe (18) uit de Mexicostraat kreeg een belangrijke rol in de najaarsproductie van Theater de Snuifdoos, Tailleur pour Dames. Hij speelde er Etienne, een atypische butler. Dat hij daarvoor meerdere keren per week moest pendelen tussen zijn studentenkot en de repetitieruimte in de gemeentelijke basisschool in Ichtegem vond de tweedejaarsstudent orthopedagogie aan de HoGent niet erg. “Ik heb heel even getwijfeld, maar mijn passie voor toneel haalde uiteindelijk de bovenhand”, klinkt het. “Ik voelde me meteen welkom in de groep en heb heel wat opgestoken van de andere, meer ervaren spelers en de regisseur. Dit smaakt zeker naar meer!”

(foto Coghe) © GINO COGHE Foto Coghe

Brecht Gailliaert (36) uit het Muizenveld in Eernegem is eigenaar van een niet zo alledaags bedrijf. Hij verhuurt mobiele toiletten en aanverwanten. Denk daarbij niet alleen aan de plastieken hokjes of urinoirs die je op een werf ziet, maar ook aan handwasstations, toiletten die toegankelijk zijn voor mindervaliden… In 2016 startte Brecht als zelfstandige in bijberoep, om in 2019 over te schakelen naar een volledig zelfstandig statuut. Zijn activiteiten leverden hem dit jaar een deelname op aan het VTM-programma De vuilste jobs van Vlaanderen. “Ik stond er eerst wat weigerachtig tegenover, maar ik kreeg heel veel positieve reacties!”