Dit zijn de kandidaat-Kraks van Houthulst: bekijk het hier

Bram Verslype (24) lanceerde dit jaar samen met zijn kameraad Sem Provoost uit Noordschote zijn eigen bier Nois Tripel. De twee kennen elkaar van bij de KSA in Merkem. “Tijdens de covidperiode borrelde het idee om een eigen bier op de markt te brengen”, zegt Bram. “De naam verwijst naar het dialect voor ‘nooit’ en naar het Engelse woord ‘nice’. Intussen zijn de eerste palletten de deur uit en zijn ook de bijbehorende glazen binnen. Deze nominatie is een aangename verrassing, ook mijn ouders reageerden trots. Het is alleszins een extra motivatie om in 2024 verdere stappen te zetten met ons bier”, besluit de elektricien, die ook actief is bij Merkem Sport.

Lena Saint Germain (71) woont in Houthulst en is getrouwd met Marc Notebaert. Lena verdiende haar nominatie door haar inspanningen om de Lourdesgrot netjes te houden en er meer mensen naartoe te brengen. Ze is de verantwoordelijke voor de werking. Al vele jaren nodigt Lena Lisa del Bo en andere artiesten uit om de eucharistieviering op te luisteren. Ze schonk ook de beelden voor de kerststal. Ook in Tenerife heeft ze al zo’n initiatief opgericht, rond een grot voor de overwinteraars ginder. Ze werkt ook aan benefietavonden mee, zoals die voor De Vleugels in het voorjaar. Lena was verbaasd toen ze van haar nominatie hoorde, maar ze vindt het wel fijn.

Hoogspringster Yorunn Ligneel (20) sprong dit jaar naar de zevende plaats op het EK voor U23 in het Finse Espoo. Ze bleef toen net onder haar persoonlijk record van 1,85 meter. De studente kinesitherapie aan de KU Leuven is aangesloten bij Houtland Atletiekclub in Torhout, waar Noël Coddens haar trainer is. Ze werd dit jaar ook derde op het BK alle categorieën. “In het najaar liep ik een stressfractuur op en nu ben ik weer voorzichtig aan het opbouwen. Dat ik genomineerd ben voor de Krak, vind ik supertof”, zegt Yorunn, die nog geen concrete plannen heeft gemaakt voor 2024. “Wellicht ga ik meedoen aan enkele internationale meetings.”

Cindy Deseure (49) is moeder van twee en woont in Houthulst. Ze is genomineerd voor haar grote inzet om van Klerken een warme gemeenschap te maken. Samen met ZorgSaam Klerken organiseerde ze al verschillende zaken. Bijvoorbeeld het ‘Kleine helpen’, waarbij een aantal vrijwilligers contactpersonen zijn op wie de mensen van de gemeente een beroep kunnen doen om bijvoorbeeld eens naar de apotheek te gaan, een praatje te gaan maken bij mensen die zich eenzaam voelen… Voor Cindy komt deze nominatie onverwacht maar ze is wel blij: “Het is super aangenaam, een erkenning voor de energie die ik en alle andere betrokkenen in het project steken.”

Nele Ameloot (36), partner van Glenn Jones en moeder van Oliver (5) en Lauren (4 maanden), woont in Klerken. Ze werkt bij Radio2 en verdiende haar nominatie met het maken van een podcast over de weg naar een baby wanneer zwanger worden niet zomaar gaat. De podcast is te beluisteren via VRT MAX. Nele deelt haar eigen verhaal en interviewde getuigen die ook open vertellen over hun fertiliteitsbehandeling, hoe je steeds je grenzen verlegt, de fysieke en mentale uitdagingen, en hoe het ook voor de omgeving soms moeilijk te begrijpen is. Nele reageert verrast op de nominatie en is er heel dankbaar voor. Nog dagelijks ontvangt ze reacties op de podcast.