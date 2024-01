Dit zijn de kandidaat-Kraks van Hooglede: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Hooglede.

(foto EVG)

Febe Vanoverschelde (23) is voor het tweede jaar op rij voorzitster van jeugdhuis De Prik. De laatstejaarsstudente criminologie is de eerste vrouw in die functie sinds de jaren 90. “Ik ben er met de volle overtuiging voor gegaan en wil vooral naast de andere bestuursleden staan, niet boven hen. Ik luister naar hun ideeën. Als voorzitster ben ik vaak aanwezig in het jeugdhuis, dat elke vrijdag en zaterdag open is. We organiseren minstens één keer per maand een activiteit, zoals Oktoberfest, Halloweenfeest of oudejaar. Het jeugdhuis moet een plaats zijn waar iedereen zich welkom voelt, daarom spreken we jongeren altijd aan wanneer ze voor het eerst binnenkomen.”

(foto EVG)

Nick Rebry (41) is een gepassioneerd beoefenaar van jiujitsu bij de Hoogleedse club Shudokan. Jiujitsu is een traditionele Japanse zelfverdedigingssport. Nick is bestuurslid, trainer en hoofdorganisator van allerlei evenementen bij de club. “We organiseren ook zo’n drie keer per jaar stages of seminaries waarbij we mensen met dezelfde passie willen samenbrengen. Zelfs jiujitsu-beoefenaars van over de grens komen hierop af.” Dit jaar werd Nick Vlaams en Belgisch kampioen in de categorie Random Attack. “Een mooie sportprestatie, waar ik ook mee in de prijzen viel op de Sport Awards in Hooglede.” Samen met Frederik Vantournhout zit hij in de nationale ploeg.

(foto EVG)

De twee jonge ondernemers Sarah Claeys (25) en Anton Huilmand (26) uit Gits startten pas drie jaar geleden met hun vegan cateringbedrijf Vegansa, maar ontvingen begin dit jaar al een Belgian Vegan Award. Veganisme is een levenswijze waarbij geen dieren of dierlijke producten gebruikt worden. “Mijn partner en ik zijn rond de coronaperiode vegan beginnen eten, maar algauw merkten we dat dat erg moeilijk werd op verplaatsing. Op restaurant is er amper een vegan aanbod te vinden en dat maakt het er niet makkelijker op om mee te beginnen of om vol te houden. Aan die nood willen wij tegemoet komen. Binnenkort openen we ook een vegan restaurant in Gent.”

(foto EVG)

Hanne Buysschaert (25) uit Gits is ergotherapeute in een woonzorgcentrum én brandweervrouw. Papa Jan is ook brandweerman in Gits. “Ik speelde al van kleins af met de gedachte om bij de brandweer te gaan, omdat ik graag mensen help. Toch heb ik beslist om eerst mijn studies af te werken. Drie jaar geleden deed ik mee aan de selectieproeven, daarna heb ik gesolliciteerd bij de zone Midwest. Afgelopen jaar heb ik mijn brevet behaald en nu ben ik bezig aan mijn stagejaar. Mijn eerste interventie zal ik nooit vergeten: in Sint-Henricus was een vrouw met haar auto in de gracht beland. De auto was behoorlijk toegetakeld, maar alles is goed afgelopen.”

(foto EVG)

Dieter Bostyn (40) uit Hooglede is al meer dan 15 jaar gebeten door fotografie. Beroepshalve werkt hij in De Lochting bij de groendienst. “In 2003 ben ik gestart aan een zevenjarige opleiding fotografie. Vandaag maak ik foto’s van lokale evenementen zoals Nacht van de Punch of het Dovy Natourcriterium. Fotograferen is voor mij unieke momenten vastleggen. Beelden maken herinneringen tastbaar en de reacties achteraf zijn het meest waardevol.” In september won Dieter nog de publieksprijs in een fotowedstrijd van de Cultuurraad van Hooglede rond het (im)materieel erfgoed van de gemeente, met een beeld van het onthaalpaviljoen op het Duits Kerkhof.