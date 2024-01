Dit zijn de kandidaat-Kraks van Harelbeke: bekijk het hier

De Krant van West-Vlaanderen gaat opnieuw op zoek naar de Krak van elke gemeente. Maak hier kennis met de kandidaten in Harelbeke.

Lydie Debonne (89) uit Bavikhove speelde zes keer de hoofdrol in het stuk De Generatie van auteur Arne De Jaegere, uitgevoerd door het theatergezelschap Het Bataljong. In maart en april 2024 volgen er nog zes opvoeringen. “Ik ben aangenaam verrast met mijn nominatie, een hele eer”, aldus Lydie, die toneelervaring bij een showgroep voor de KAV heeft. “Ik twijfelde toen Arne mij vroeg mee te doen, ik was al 20 jaar niet meer actief. We moesten van de regisseur iets vertellen over onze toekomstdromen. Ik was net beginnen lezen over sterrenkunde en schreef daar een tekstje over. Het is de slotmonoloog van het stuk geworden. Ik beleefde met De Generatie mijn derde jeugd.”

Christine Dejaegere (71) is getrouwd met Jan Baert en is mama van 5 kinderen en oma van 12 kleinkinderen. “Ik ben opgetogen en verrast met mijn nominatie”, zegt Christine, die bij Belgacom werkte. Christine is gemachtigd verkeersopzichter voor de Sint-Augustinusschool, leesmoeder in enkele scholen en begeleidt af en toe schoolkinderen met de fiets naar allerlei evenementen. Ze is vrijwilliger in het buurthuis van Kunstwerkplaats van Ubuntu, en bij Wiegwijs. Ze is ook lid van Femma. “Sinds er kleinkinderen zijn kook ik iedere vrijdag voor heel mijn gezin: 11 ‘s middags en 12 ‘s avonds. Mensen helpen en bezig zijn is en blijft mijn lang leven”, lacht ze.

(foto LOO)

Frank Vervaeke (59) is al 15 jaar de drijvende kracht achter Stasegem LOOPT!, een organisatie van de Stasegemse Vrienden. “Onze bestuursleden zijn eigenlijk allemaal kraks”, aldus Frank. Hij is getrouwd met Ann Rosseel en papa van Julie en Emile. Frank werkt als leidinggevende in de logistiek bij Brooklyn, en is een fervent jogger en loper. Hij is ook zwopper (zwerfvuilopruimer, red.) en lid van milieuzaken Stasegem. Hij dankt zijn nominatie aan de inzet voor de joggingwedstrijd Stasegem LOOPT!. “Ik was erg verrast en vereerd”, zegt Frank. Al van de eerste wedstrijd in 2010 wordt de integrale opbrengst van de loopwedstrijd geschonken aan goede doelen. De vereniging kon in de 13 edities en een virtuele corona-editie al 95.800 euro schenken.

Maxim De Waele (23). © Tom Devos

Maxim De Waele (23) is een jong Harelbeeks ondernemerstalent met een passie voor de autosport. Hij organiseerde dit jaar voor de tweede keer de Dewa Rally met zijn goede jeugdvrienden Cédric Berton en Robin Van Wonterghem. Twee jaar geleden verloor Maxim zijn vader, Mark De Waele, zaakvoerder van Slagerij Dewa in Harelbeke. “Het idee startte als eerbetoon aan mijn papa voortkomend uit onze gedeelde liefde voor de autosport. Tevens willen we de aandacht vestigen op het mentale welzijn van zelfstandigen. Daarom gebruiken we een deel van de opbrengst om bewustzijn te creëren voor dit belangrijke onderwerp.”

Robert Vroman (87) bespeelt zijn draaiorgel nog altijd met evenveel enthousiasme als in zijn jeugd. Begin dit jaar ontving de muzikant de MechaMusica-award in het orgelmuseum De Zoeten Orgel in Leffinge. Op 1 oktober nam hij deel aan het BK draaiorgelspelen in Brasschaat als oudste draaiorgelspeler van het land. “Al was dat niets voor mij. De beste wint en dat was ik niet”, is Robert optimistisch over dat BK. “Ik ben ook gewoon een optimist. Ik ben graag onder de mensen en speel nog zolang ik kan. Dat ik nu een van de Krak-kandidaten ben van Harelbeke is een hele eer”, voegt de Bavikhovenaar er nog aan toe. Je kan Robert Vroman contacteren op 0474 75 59 99.